Imaginile prăpădului în România: strat gros de gheață, culturi devastate.foto Imaginile prapadului in Romania: strat gros de gheața, culturi devastate.foto O rupere de nori de doar cateva minute a facut prapad in Dambovița. A plouat cu grindina, iar drumurile s-au umplut rapid de gheața. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . Insula Skiathos !!! De la 295 euro/persoana-toate taxele incluse ! Pe alocuri, stratul de grindina masura cațiva centimetri, scrie Realitateadedambovita.net . A plouat mai bine de 10 de minute cu piatra in localitatea Lazuri din Dambovița. A fost de ajuns ca stratul de gheața sa masoare, pe alocuri, cațiva centimetri. „Fum… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O rupere de nori de doar câteva minute a facut prapad în Dâmbovița. A plouat cu grindina, iar drumurile s-au umplut rapid de gheața. Pe alocuri, stratul de grindina masura câțiva centimetri, scrie Realitateadedambovita.net.

- Un strat gros de grindina s-a așternut in doar cateva minute pe drum, sambata seara, in satul Lazuri, comuna Comișani, județul Dambovița, potrivit Mediafax.Imagini cu grindina care a acoperit drumul au fost postate pe Facebook. „Nu e zapada, e grindina, cazuta in sat Lazuri, com. Comisani,…

- Stratul de zapada depus in ultimele ore pe platoul Muntilor Bucegi este de 40 de centimetri, pe alocuri ajungand si la 50 de centimetri si este viscol. Turistii sunt sfatuiti de catre salvamontisti sa nu mearga la munte acum, transmite corespondentul Mediafax. Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Ploaia cu piatra a facut prapad in judetul Buzau. La Vernesti stratul de gheata a avut cativa centimetri. Doar cateva minute a durat ploaia cu piatra in judetul Buzau. A fost suficient, insa, pentru a crea pagube importante. La Vernesti, localnicii s-au speriat ingrozitor cand piatra a inceput sa cada.…

- A plouat cu grindina, vineri, in localitatea Voinesti, din Dambovita. In imagiile surprins de localnici se vede cum vantul sufla cu putere, iar ploaia, insotita de grindina, a durat cateva minute.

- Fenomene meteorologice severe și total neobișnuite pentru luna aprilie s-au inregistrat joi dupa-amiaza in județul Mehedinți. Mai bine de un sfert de ora a fost furtuna, a plouat cu grindina, iar pe sol s-a așezat un strat consistent de gheața.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat, vineri, la Galati, referindu-se la protestul de 15 minute organizat pentru a atrage atentia asupra lipsei autostrazilor din Moldova, ca ritmul de constructie al autostrazilor din Romania a fost unul inacceptabil de lent,…

- PSD a anunțat pe Facebook ca, vineri – in ziua protestului anunțat de Ștefan Mandachi – va demara lucrarile la Autostrada Moldova. Ministrul Transporturilor va fi prezent la inceperea lucrarilor pe șantier. Mesajul integral al social-democraților “Autostrada Moldovei…