- Doi cetațeni ai orașului aradean Lipova ne-au contactat in aceasta dimineața, prin intermediul telefonului cititorului (0749.629.228) și prin intermediul paginii noastre de Facebook, pentru a...

- Un barbat a incercat sa rapeasca o femeie și s-o forțeze sa intre in mașina lui in orașul Charlotte din statul american Carolina de Nord. Ea a reușit sa scape și a fugit intr-o sala de karate din...

- Șoferii care au circulat vineri dupa-amiaza prin intersecția strazilor Bobalna cu Liviu Rebreanu de la liceul Petru Maior au ramas uimiți dupa ce au putut sa iși continue drumul fara a mai ține cont de semafoarele recent instalate, intrucat acestea nu mai funcționeaza. Participanții la trafic au povestit…

- Pompierii din Cluj au intervenit luni, 10 decembrie, pentru a salva doua vulpi care nu reuseau sa iasa dintr-un canal inghetat. Animalele riscau sa moara, dar au fost observate la timp de mai multi oameni din localitatea Luna de Sus.

- De anul viitor, brașovenii vor putea admira pinguini și foci, la Zoo Brașov. Conducerea Gradinii Zoologice Brașov a lansat licitația pentru proiectarea și execuția lucrarilor adapostul pentru pinguini și foci, o investiție estimata la 3,6 milioane de euro. Adaposturile pentru pinguini si foci vor fi…

- Probabil ați observat ca picioarele ingheața in primul rand, cand afara este ger. Datorita circulației sangvine lente, talpile devin reci foarte repede, ceea ce conduce la consecințe neplacute. Dar cum am putea sa ne protejam de raceala, cistita, infecțiile renale și multe altele? Cum putem sa ne incalzim…

- "In acest moment avem 11, pentru ca celelalte paturi, toate paturile sunt ocupate si daca, Doamne fereste, mai apare un pacient, decizia este usoara: il trimitem acolo unde el poate fi tratat corespunzator. Asta s-a intamplat si alaltaieri, paturile erau ocupate, pacientul avea nevoie de ajutor si…