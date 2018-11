Imaginile groazei de la locul unde „Dorel” a murit zdrobit de un copac | FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, in satul Chilieni din comuna Coroiești. Barbatul in varsta de 62 de ani voia sa taie copacul din curte pentru a obtine lemne de foc. Din pacate, arborele a cazut peste el si l-a ucis pe loc. Vecinii au fost cei care l-au gasit si au sunat la 112. Medicii…

- Un barbat de 66 de ani, din comuna Coroiesti, judetul Vaslui, a murit, vineri, dupa ce copacul pe care-l taia, in curtea casei sale, a cazut peste el si l-a lovit in cap. Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident stupid, in aceasta dupa-amiaza, in satul Chilieni, comuna Coroiești. Un barbat in varsta 62 ani a murit dupa ce peste el a cazut copacul pe care il taia pentru a obține lemne de foc. A fost gasit de vecini, in fundul curții, foarte aproape de o rapa, ei fiind si cei care au sunat [...]

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- Un tanar din satul Mila 23 din Delta Dunarii a murit inecat, in noaptea de luni spre marti, dupa ce barca in care se afla s a lovit de o buturuga, transmite Agerpres.roSeful Serviciului cabinet al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Tulcea, Sorin Tugui, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca tanarul,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in dosarul in care a fost judecat un barbat in varsta de 37 de ani din Abrud, care a condus fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice un autoturism cu care s-a rasturnat si a provocat decesul sotiei sale.

- Tanara mama de 27 de ani, care a murit pe loc in urma unui teribil accident, vineri seara, in judetul Buzau, se numeste Andreea. Ea a lasat in urma o fetita de patru ani, dupa ce o soferita neatenta a spulberat-o de pe motocicleta.

- Pe DN6, la km 16+800, in localitatea Cornetu, a avut loc, joi dimineața, un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat.Unui tir care circula din directia Alexandria catre Bucuresti i-a explodat anvelopa stanga fata, a patruns pe sens opus unde a intrat in coliziune frontala cu un…