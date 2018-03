Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria lui Ludovic Orban dupa hotararea de achitare nu ar putea sa tina mult. DNA deschide un alt dosar pe numele liderului PNL. Ludovic Orban are un nou dosar la Direcția Naționala Anticorupție. Este vorba de cauza Transalpina 3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea…

- Ludovic Orban are un nou dosar la Direcția Naționala Anticorupție. Este vorba de cauza Transalpina3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului Victor...

- Ludovic Orban a primit zilele trecute decizia ca a scapat de urmarirea penala intr un dosar instrumentat de DNA. Potrivit Antena3.ro, DNA ar deschide un alt dosar pe numele liderului PNL. Este vorba de cauza Transalpina3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului…

- Bucuria lui Ludovic Orban dupa decizia de achitare nu a ținut prea mult.Mai exact, potrivit unor surse, DNA deschide un alt dosar pe numele liderului PNL. Este vorba de cauza Transalpina3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului Victor Ponta. Ludovic Orban…

- Bucuria lui Ludovic Orban dupa decizia de achitare nu a ținut prea mult.Mai exact, potrivit unor surse, DNA deschide un alt dosar pe numele liderului PNL. Este vorba de cauza Transalpina3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului Victor Ponta.

- Cand a crezut ca a scapat de problemele cu DNa, liderul PNL, Ludovic Orban, primește o lovitura neașteptaat. DNA redeschide dosarul Transalpina 3, in care apare și numele liderului PNL, Ludovic Orban. Inițial, DNA a clasat acest dosar, dar intre timp procurorii au solicitat redeschiderea dosarului.Guvernul…

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- MESAJE 8 MARTIE pentru soacra „La multi ani! și va doresc sa aveți in suflete minunatele culori ale primaverii de care sa va bucurați!” „De 8 Martie, ganduri curate impletite din iubire, alaturi de un sincer „La multi ani”, celei mai grozave soacre!” „Mi-ai adus bucuria de a avea doua…

- Avem o mare problema in Romania: deciziile politicienilor par deconectate de la bunul mers al economiei. In mod normal, oamenii politici ar trebui sa vada mai departe de actualul mandat, cu atat mai mult cu cat majoritatea doresc sa fie realeși; mai mult, ar trebui sa ii asculte pe votanți, fie ei indivizi…

- Potrivit tradiției, în urmatoarele noua zile ar trebui sa îți alegi o baba care îți va da indicii despre ce te așteapta în restul anului. Afla cum ar trebui sa faci aceasta alegere, în funcție de zodie!

- Atatea emisiuni si filme interesante sunt difuzate la cele peste 180 de canale din grila IPTV Moldtelecom, incat ai vrea sa poti sa le privesti pe toate. Acum e simplu si poti singur sa decizi cand e momentul potrivit sa o faci. Activeaza serviciul Arhiva TV direct din aplicatia MyMoldtelecom si bucura-te…

- Decizia Sectiei pentru Procurori a CSM, care a dat aviz negativ propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA este clara si fara echivoc, a declarat, marti seara, la Digi 24, liderul PNL, Ludovic Orban. El a spus ca daca ar fi trait in Japonia, Tudorel Toader, ajuns…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Antena 3 si Mircea Badea i-au atacat dur pe jurnalistii care au incercat sa obtina lamuriri de la ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a anuntat joi seara, dupa un monolog de o ora si jumatate, ca demareaza procedurile de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Ulterior, postul de stiri a afisat…

- Tribunalul București a respins ieri cererea lui Florin Talpan in ceea ce privește numele FCSB și obliga CSA la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 10.000 de lei. Aceasta decizie a fost data in prima instanța, iar cei de la CSA au dreptul sa faca apel in 30 de zile de la comunicare. "Respinge…

- Bill Gates a declarat duminica ca oamenii ultra-bogati, asa cum este el, ar trebui sa plateasca taxe "semnificativ" mai mari, relateaza MarketWatch, citat de news.ro. "Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar trebui sa ceara celor ca mine sa plateasca…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca…

- Romania este tinta unei uriase investitii in energia regenerabila, care, daca va fi realizata, ne va aduce doua gigantice parcuri eoliene, cu o putere instalata totala de peste 1.000 MW, de departe cea mai mare instalatie de acest tip de la noi. Iar, daca va fi realizata, investitia nu va mai fi…

- Vasile Miriuța a gasit explicațiile pentru golul 3 primit de Dinamo in victoria de la Concordia Chiajna, scor 4-3. "E inadmisibil sa conduci la doua goluri diferența și sa iei goluri așa. O sa am o discuție cu jucatorii. Sunt suparat pe echipa pentru ca s-a relaxat dupa fiecare gol. Ma bucur pentru…

- In mediul online, jurnalistul Mircea Badea anunțase inca din timpul zilei ca, duminica seara, va fi rupere la Sinteza zilei. "Diseara va fi rupere. Vor fi imagini mai tari decat alea cu fratele lui Basescu vorbind despre mormanul de dolari. Ce va face stalinista sufragerista dupa aceasta seara? Ca…

- Compania Naționala de Investiții face sala polivalenta in Giroc? Nu-i nimic, face primaria una in Timișoara! Primarul Nicolae Robu spune insa ca poate n-ar fi rau ca niște procurori sa vada ce fel de interese se ascund in spatele terenului de la Giroc. Pe de alta parte, el e dispus sa dea teren in Timișoara…

- Toți proprietarii de terenuri vor fi obligați sa ia aceasta masura! Proiectul de lege a fost adoptat, marți, de Camera Deputaților, care este for decizional in aceasta privința, informeaza Bugetul.ro.Ca atare, persoanele care dețin un teren, fie ca vorbim de cele fizice, fie de cele juridice,…

- Nu ne intereseaza acuma ca au semnat rectorii de la universitati ca acelea din Targoviste, Oradea, Arad, Severin sau Resita, ci ne referim la cei din marele centru universitar Iasi, ca sa fim clar intelesi. Si da, stim, fiecare rector semnatar din Iasi, daca-l intrebi, zice ca are motivele lui: unul…

- Unele alimente n-ar trebui reincalzite, deoarece substanțele din ele sau bacteriile pe care le conțin pot deveni periculoase. Orezul crud poate conține bacterii care supraviețuiesc fierberii sau prajirii.

- Caștigatoare a cinci titluri mondiale, Miss Fitness Universe și Miss Fitness America, Anca Bucur știe ce inseamna disciplina și munca facuta consecvent, cu determinare și bucurie. Face sport de performanța de la trei ani și pasiunea pentru mișcare a transformat-o in cariera și performanța. O poți gasi…

- Nicio femeie nu-si doreste sa iasa cu un barbat care nu stie cum sa sarute. Daca vrei sa ai o relatie de calitate atunci este bine de stiut ca sarutul este o arta pe care trebuie mereu sa o perfectionezi. Un sarut de calitatea stimuleaza dragostea si creaza o legatura cu ea. Igiena oralaEste…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat,luni, ca asteapta ca judecatorii CCR sa analizeze solicitarile PNL conform Constitutiei si practicilor in materie,afirmand ca liberalii au cerut Curtii sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- ”Bataie de joc” ”Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezinta o sfidare și o bataie de joc la adresa a peste 600 de mii de romani, care au descoperit dupa sarbatori ca au noi obligații fiscale intr-o luna de zile.” transmite Ludovic Orban. Cifra de…

- Realizatorul Antena 1, Mircea Badea, l-a provocat la un pariu pe deputatul de Gorj Dan Vilceanu. Badea a susținut ca Ludovic Orban nu va mai fi președintele PNL din iulie, punand un pariu in acest sens cu Vilceanu. Cine pierde...

- Dan Vilceanu a fost invitatul lui Mihai Gadea, joi seara, la Antena 3 in emisiunea ”Sinteza Zilei”. In pasa cu emisiunea ”In Gura Presei”, de la Antena 3, realizata de Mircea Badea, cei doi, deputatul PNL Dan Vilceanu și realizatorul TV Mircea Badea au pus un pariu. Pariul este pus pe `capul`președintelui…

- PNL, prin vocea președintelui partidului, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a cerut președintele Klaus Iohannis declanșarea procedurilor pentru alegerile anticipate, și a precizat ca, in cazul in care i se va solicita, iși poate asuma raspunderea de a…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la instanta suprema ca atat ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, „analfabetul de la Educatie”, dar si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa plece din Guvern. „Si Carmen Dan, si analfabetul de la Educatie, si Olguta Vasilescu, care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale.

- "Si Carmen Dan, si analfabetul de la Educatie, si Olguta Vasilescu, care a esuat in promisiunea majora, legea pensiilor, si care a generat o taiere de pensii in realitate, pentru ca nu a vrut sa aplice legea pensiilor asa cum este ea, care ar fi dus la majorarea punctului de pensie cu 8% de la 1…

- ”Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit News.ro.…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Mircea Badea o ataca dur pe cantareata Andra, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Andra Maruța ar fi cantat de Revelion la Buzau pe suma de 20.000 de euro. Realizatorul tv este de parere ca daca artiștii romani, printre care și Andra nu ar mai fi abonați la banii primariilor și consiliilor…

- Sarbatoarea Craciunului este insotita, in unele sate din Alba, de traditii deosebit de pitoresti, pastrate din generatie in generatie. Sunt obiceiuri vechi de sute de ani si aduc culoare si veselie pe strazi din localitatile rurale din judet. La Daia Romana, si in acest an, s-a tinut obiceiul “Butea…

- Liderul liberal, Ludovic Orban, i-a adresat, marți, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care l-a „somat” sa ii convinga pe parlamentarii majoritații PSD-ALD sa nu voteze in Legislativ inițiativele care modifica legile Justiției.

- Congresul Organizației Femeilor Liberale (OFL) a inceput duminica dimineața, la Palatul Parlamentului, cu un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai I. Favorita liderului PNL, Ludovic Orban, deputata de Bihor, Florica Cherecheș, a fost aleasa de catre liberali la șefia organizației.

- Totul s-a intamplat intr-un meci de amatori dintr-o favela a metropolei braziliene Rio de Janeiro, acolo unde e la ordinea zilei ca suporterii sa apeleze la astfel de gesturi. Penalty-ul a fost transformat, insa nici portarul nu s-a straduit prea mult sa il apere. Bucuria suporterilor a fost…

- Protestele anti-corupție și anti-PSD/ALDE din week-end au adunat in premiera opoziția politica și societatea civila, intr-o manifestație de strada care deschide un front de lupta, deopotriva transparent și vulnerabil, pentru rasturnarea actualului guvern de stanga. Din ce in ce mai frecvente și mai…

- Protestele anuntate pentru duminica aceasta au strans la aceeasi masa pe fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL, Ludovic Orban, si cel al USR, Dan Barna. Alaturi de reprezentantii mai multor ONG-uri si asociatii civice se vor intalni, duminica dupa-amiaza, pentru a discuta pe tema protestelor,…