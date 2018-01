Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…

- Decizia a fost luata la o zi dupa declarațiile dure facute de președintele Donald Trump. La o zi dupa ce președintele Donald Trump a criticat aspru pe Twitter Pakistanul pe motiv ca Islamabadul „minte” in privința teroriștilor, Pakistanul anunța ca renunța la dolarul american in schimburile comerciale…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației a declarat, joi, pentru Libertatea, ca acele ministere care nu au mers trebuie regandite, pentru ca oamenii au o așteptare de la guvern și nu se poate sa nu faci performanța. Parlamentarul PSD a mai afirmat ca in perioada urmatoare se va…

- Numeroși critici ai președintelui american sunt de parere ca paranoia lui Donald Trump a ajuns la cote inalte. In cartea „Fire and Fury: Isnide the Trump White House”, autorul Michael Wolff scrie despre președinte ca prefera mancarea de McDonald’s deoarece se teme sa nu fie otravit. Chiar și la un an…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca va reduce ajutorul financiar american acordat palestinienilor pe motiv ca nu par interesati de negocierile pentru pace pe care Casa Alba doreste sa le relanseze, scrie AFP.

- Presedintele Nicolas Maduro i-a luat pe multi prin surprindere la inceputul acestei luni anuntand lansarea monedei virtuale petro, sustinuta de rezervele de petrol, gaze, aur si diamante ale tarii, scrie ZF.ro. In pofida scepticismului specialistilor in monede virtuale, ministrul venezuelean al comunicatiilor…

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a evita blocarea acestor aplicatii, relateaza AFP. 'Oamenii din Iran ar trebui…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, duminica, bilantul realizarilor din 2017 si a reiterat retorica din primul sau an de mandat prin intermediul unui clip video cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare a anunțat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intenționa sa construiasca bungalow-uri și un restaurant, reamintește agenția Mediafax. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…

- Petro, moneda virtuala a Venezuelei, va fi lansata in cateva zile si va avea in spate 5,3 miliarde de barili de petrol cu o valoare de 267 miliarde de dolari, aceasta avand rolul de a scoate tara din criza financiara profunda cu care se confrunta, a anuntat guvernul socialist al acesteia, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Nicolas Maduro, presedinte al Venezuelei din 2013, a supravietuit unui cocteil exploziv de incercari care pe alti sefi de stat i-ar fi doborat demult. Insa liderul venezuelean se tine tare si chiar vizeaza un nou mandat in 2018, comenteaza AFP. Pe plan economic, Venezuela a fost grav afectata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a preluat mandatul la 20 ianuarie 2017 si a garantat ca rachetele nord-coreene nu vor atinge teritoriul american, iar abordarea denumita "rabdare strategica" va fi schimbata. Intre timp, Coreea de Nord a efectuat zece teste cu rachete balistice si un test nuclear.

- "Speram ca va fi pusa in practica in orele viitoare", a spus ea, adaugand ca sarbatoarea Craciunului reprezinta un "moment de reconciliere". Potrivit lui Rodriguez, aceste persoane sunt in prezent inchise atat in penitenciare, cat si in centre de detentie ale armatei. Unele dintre ele au…

- Oamenii si-au mutat masinile cand au vazut ca se lucreaza. Una singura a ramas nemiscata, pentru ca proprietarul era plecat. Asa ca muncitorii au asfaltat doar in jurul ei. Presedintele asociatiei de proprietari care detine si parcarea spune ca erau solutii ca masina sa fie mutata. Doar ca nu i-a cerut…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale (OFL), ca a fost revoltat cand a vazut diferite persoane la catafalcul Regelui Mihai. Mai mult, Orban a precizat ca „un comunist tot comunist ramane, un bolsevic tot bolsevic ramane, oricat ar incerca…

- Presedintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in Statele Unite, transmite AFP.Subliniind ca barbatul arestat in acest…

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni dimineata ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mintit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei in SUA, informeaza AFP.'Imi pare…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Presedintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fata camerelor reunite ale Congresului pentru traditionalul discurs privind Starea Uniunii, a anuntat joi presedintele Camerei reprezentantilor, Paul Ryan, transmit AFP si EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face bilantul progreselor…

- Președintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista și modalitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Casa…

- In 2018 ''vom avea, grație lui Dumnezeu și poporului, realegerea fratelui nostru Nicolas Maduro ca președinte al Republicii'', a declarat Tareck El Aissami. Scrutinul prezidențial este prevazut in decembrie 2018, dar unii experți sunt de parere ca ar putea fi devansat in luna martie de catre…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca a realizat mai multe obiective decat oricare alt presedinte american in primele zece luni de mandat, in timp ce Partidul Democrat s-a folosit de "scuza falsa" numita Rusia pentru pierderea alegerilor din 2016, relateaza site-ul televiziunii CNN."Din…

- Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, l-a desemnat duminica pe generalul-maior Manuel Quevedo in funcția de ministru al Petrolului și președinte al companiei de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA), transmite EFE. "Vom face o restructurare totala a PDVSA, motiv pentru care anunț…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar spera ca oamenii „de buna credința” sa nu participe la protestul anunțat luni de PNL și „sa lase parlamentarii și membrii de partid” sa iasa singuri. „Referitor la mitinguri, este dreptul fiecaruia sa faca. Și eu cand am facut parte din Partidul Național Liberal am…

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca toți politicienii care iși asuma funcții publice sunt expuși riscului de a avea dosare penale. Senatorul spune ca, deși este de 20 de ani in politica, niciodata nu a simțit o presi...

- Antonio Ledezma, lider al opozitiei venezuelene, a ajuns sambata dimineata la Madrid, impreuna cu familia, dupa ce a fugit din tara sa, potrivit news.ro.Antonio Ledezma a ajuns pe aeroportul Barajas, in jurul orel locale 07.00, purtand pe urmeri steagul Venezuelei, tara pe care a parasit-o…

- Scandal monstru la un centru comercial din Lugoj. Oamenii s-au imbulzit sa cumpere produse la preturi reduse, dar s-au trezit ca la casa au platit pretul intreg.Potrivit sefului magazinului, reducerea anuntata si afisata si la raft nu se oferea la casa, ci la biroul de informatii.

- Potrivit sefului magazinului, reducerea anuntata si afisata si la raft nu se oferea la casa, ci la biroul de informatii. Mai exact, oamenii trebuiau sa achite integral produsul, apoi se asezau la alta coada, unde pe baza bonului primeau inapoi diferenta de bani. Cum multi dintre cumparatori…

- Regimul dicatorial din Coreea de Nord a anunțat miercuri ca președintele SUA Donald Trump trebuie „condamnat la moarte" dupa ce l-a jignit pe liderul suprem Kim Jong-un. Principalul ziar de stat din Coreea de Nord l-a criticat în termeni duri pe Donald Trump pentru insultele…

- S&P a anuntat ca Venezuela se afla in incapacitatea de a rambursa 200 de milioane de dolari, subliniind ca a luat aceasta decizie in urma unei perioade de gratie de 30 de zile cu privire la plata a doua obligatii. „Am scazut cu doua note, la D (default) si am scazut nota emisiunilor pe termen lung in…

- „Vremuri din ce in ce mai urate. Vedem cum parlamentul si guvernul, prevalandu-se cinic de principiile democratiei, darama unul dupa altul, in stilul cel mai nedemocratic cu putinta, pilonii natiunii: dupa justitie, a venit randul economiei si finantelor. Educatia si cultura sunt deja sub nivelul solului.…

- Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de prinți, miniștri și oameni de afaceri arestați pentru corupție in Arabia Saudita ca au ''muls'' țara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman și prințului moștenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara…

- Presedintele american Donald Trump i-a distrat pe internauti dupa ce a fost fotografiat in timp ce varsa furios o punga intreaga cu hrana pentru pesti intr-un iaz cu crapi koi. Presedintele american si premierul japonez, Shinzo Abe, au inceput mai intai sa arunce firimituri din punga in iaz, deasupra…

- Presedintele american, Donald Trump, a plecat, alaturi de sotia sa, intr-un turneu-maraton in Asia. Seful de la Casa Alba a preferat pentru inceput sa faca o oprire si pe insula Hawaii. Sotii Trump au participat la o intalnire cu comandamentul fortelor militare din Pacific.

- Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria de 11 zile de vizite oficiale in Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine, fiind cel mai lung turneu in Asia efectuat de catre un presedinte american in ultimii 25 de ani.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicatii cu privire la reforma fiscala pe care a initiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemultumire în ultima perioada. "În primul rând, trebuie mai multe…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul de acordare a vizelor din SUA, in urma atentatului de marti de la New York, soldat cu opt morti, dand vina pe democrati si indemnand la adoptarea unui program "bazat pe merit" de primire a imigrantilor in Statele Unite, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump nu va vizita, in cursul turneului pe care il va incepe vineri in Asia, zona demilitarizata (DMZ) care separa cele doua Corei, a confirmat marti un oficial al Casei Albe, citat de Reuters si AFP.'Presedintele nu va vizita DMZ. Nu va fi timp suficient', a indicat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, in contextul criticilor supravietuitorilor din Colectiv ca in doi ani clasa politica nu a reusit sa se achite de promisiunile facute, ca nu toti oamenii sunt la fel, punctand ca toate masurile ar trebui luate de coalitia majoritara, conform Agerpres."Nu…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Palatul Justiției din Ungheni iși va deschide ușile in luna decembrie a anului curent. Declarația ii aparține lui Vasile Șchiopu, președintele Judecatoriei Ungheni. ”Edificiul urmeaza sa fie finalizat pana la sfarșitul anului. In decembrie cred ca va fi gata. Cu adevarat pare sa fie un palat și corespunde…

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Pozitia SUA privind Iranul si Coreea de Nord 'face si mai necesara' unitatea europenilor, a afirmat vineri presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la incheierea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele francez a salutat sprijinul unanim al celor 28 de membri ai UE care s-au…

- Președintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca SUA vor menține sancțiunile impuse regimurilor din Cuba și Venezuela pana la restabilirea libertații politice și religioase in aceste țari, transmite Reuters. "Înfruntam regimuri imprevizibile din Iran pâna în…