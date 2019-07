Stiri pe aceeasi tema

- O tornada s-a abatut asupra localitatii Miroslovesti. Acoperisurile a doua case au fost distruse. Au fost persoane care au avut nevoie de ingrijiri medicale. Cativa nori de ploaie aparuti pe cer nu i-au speriat la inceput pe oameni. La scurt timp insa, s-a starnit un vant puternic care a spulberat garduri,…

- O furtuna extrem de puternica a lovit Germania și cel puțin 20 de persoane au fost ranite de copacii prabușiți. Vantul a suflat in rafale care au atins și 110 kilometri la ora, au anunțat meteorologii. Furtuna violenta de miercuri a afectat in special nordul Germaniei. Trei femei si patru barbati aflati…

- Ploile abundente si vantul puternic din cursul zilei de luni si din timpul noptii au provocat pagube in 25 de localitati din 11 judete si municipiul Bucuresti. Copaci cazuti, curti inundate, trafic blocat, autoturisme avariate si persoane ranite este bilantul fenomenelor meteorologice periculoase din…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite in urma unei explozii produse intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov din Rusia, au transmis autoritațile locale, menționand ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, relateaza agenția de presa Tass,…

- In Pakistan, cel putin opt persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii produse in apropierea unui mausoleu sufit din orasul Lahore, in a doua zi a Ramadanului. Autoritatile au anuntat ca atacul a vizat un vehicul de politie parcat in apropiere.

- Un autocar cu 39 de persoane la bord s-a rasturnat marti din cauza vantului puternic in localitatea Brancoveni, judetul Calarasi. Potrivit ISU Calarasi, sapte persoane sunt ranite, dintre care una in stare grava. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, a precizat la Romania TV ca a fost activat planul…

- Duminica neagra pe drumurile din judetul Maramures. Cinci persoane au fost grav ranite in urma a doua acidente rutiere produse azi pe DN 18B si E58 . In primul accident, produs pe E58 pe Mesteaca la limita cu judetul Salaj, au rezultat doua victive dintre care una incarcerata, doua masini implicate.…