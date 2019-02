Imaginile DEZASTRULUI de la fabrica de condimente Prefectul de Alba, Danuț Halalai, a spus ca sunt in lucru probe cu privire la emisiile degajate in urma incendiului, dar a dat asigurari ca din primele informații nu exista substanțe care sa puna in pericol sanatatea populației. Inspectorul șef al ISU Alba, Adrian Buia, a adaugat ca fabrica era autorizata de ISU din punct de vedere al securitații la incendiu, ultimul control fiind realizat in luna septembrie a anului trecut, fara a fi sesizate probleme. Incendiul a fost anunțat sambata dimineața in jurul orei 06:20. Pompieri din patru județe s-au luptat ore intregi cu flacarile inalte de cațiva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

