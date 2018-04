Stiri pe aceeasi tema

- Florin Mircea Buliga, barbatul care și-a omorat soția și cei doi copii, continua sa șocheze. In varsta de 43 de ani, asasinul ținea un fel de jurnal, insemnari zilnice pe agende vechi, depozitate in biroul sau din Centrul Vechi din orașul de sub Tampa. Anchetatorii și psihologii care l-au citit deja…

- S-a lasat cu surprize dupa noua runda de eliminari de la „Ferma Vedetelor”. Rona Hartner, care a fost suparata toata saptamana pe colegii ei, a provocat-o la duel pe Narcisa Suciu. Toata lumea credea ca prima va fi cea care va ieși. Cu toate acestea, Rona a reușit sa o invinga pe Narcisa. Dupa ce […]…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramane un mister. Fostul pilot de Formula 1 se afla in perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Sotia si copiii lui Michael Schumacher apreciaza ca fanii au fost intelegatori cu aceasta situatie,…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Indragita actrița Stela Popescu s-a stins din viața in luna noiembrie a anului trecut, la varsta de 81 de ani, lasand in urma familia, colegii de breasla, dar și mii de fani indurerați.

- Pisicile „ratacitoare” ale regretatei Stela Popescu s-au intors acasa. Felinele actritei disparusera dupa moartea acesteia Indragita actrita a aruncat o umbra de tristete peste sarbatorile romanilor. Cea mai iubita doamna a teatrului s-a stins in locuinta ei din centrul Capitalei in urma cu doua luni.…

- Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Actrita a fost gasita prabusita in holul casei de catre fiica sa.A Actrita a incantat milioane de romani, dar a murit singura. Ziua de 13 ianuarie a fost o zi trista, deoarece a avutt loc parastasul de 40 de zile de la moartea Stelei Popescu.