- Diana Constantin a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvaluit ca a avut o relatie cu Liviu Varciu. Recent, frumoasa bruneta a dezvaluit un episod dureror și mai puțin conoscut din viața ei, peste care a reușit sa treaca greu. „Parintii mei s-au…

- Simi a fost eliminate de la Exatlon, dar nu a ramas datoare celor care au luat decizia, una incorecta, dupa parerea ei. Astfel, ”Razboinica” a compus o poezie, in care ii face ”varza”. Ana Otvos, Cirpian Silasi si Iulian Pitea sunt cei care au nemulțumit-o pe Simi. Poezia parodie ii descrie extrem de…

- Bianca Dragușanu reacționeaza, dupa ce v-am prezentat, in premiera naționala, imagini și detalii senzaționale despre noua poveste de dragoste care pare ca se contureaza in showbiz-ul autohton. La mai bine de trei luni dupa ce s-a desparțit de focoasa blondina, Victor Slav și-ar fi gasit liniștea sufleteasca…

- Judecatorii au stabilit: Adina Samson, fosta iubita a ex-primarului Iașului, Gheorghe Nichita, va fi audiata in procesul in care acesta este judecat pentru luare de mita. Surse judiciare au precizat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, ca Adina ar fi fost chiar martor sub acoperire in dosarul…

- Diana Belbița, fosta concurenta in sezonul 1 al emisiunii-concurs ”Exatlon”, traiește la intensitate maxima și sezonul al doilea, chiar daca se afla, acum, doar in fața televizorului. Mai mult, Diana recunoaște ca are doi concurenți preferați in Republica Dominicana. Aceștia fac parte din echipa ”Faimoșilor” ,…

- Este insarcinata in primul trimestru de sarcina, dar deja se lupta cu multe kilograme in plus, dar si cu celulita. O fosta concurenta la "Insula Iubirii", in cadrul show-ului international, si-a expus corpul la piscina.

- Dupa ce a renunțat la pupitrul știrilor sportive, acolo unde a facut furori de-a lungul anilor, Crina Abrudan a devenit una dintre cele mai active prezențe de prin cluburile de fițe.(Super oferte la accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta imagini senzaționale din cea mai recenta…