- Dupa ce un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Ion Neculce“ din Targu Frumos a realizat un videoclip despre situatia educatiei din Romania, pornind de la o declaratie gresit formulata a ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, aceasta a raspuns, scuzandu-se.

- "Am filmat in 2 ore, in spatele Casei de Cultura din Targu Frumos. A filmat Alex Oita, elev care trece clasa a XII-a si care a filmat si clipul "Under Pressure" dedicat tinerilor in emotii inainte de a afla rezultatele la BAC. El vrea sa urmeze UNATC, regie sau imagine. Vocea si parte din versuri ii…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, are parte de critici si din interioul PSD, dupa gafa uriasa de a fi încercat sa schimbe, în ultima clipa, calendarul înscrierii în licee.

- Vremea se va inrautați. Ministrul Educației spune ca școlile s-ar putea inchide. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a transmis duminica seara, ca școlile s-ar putea inchide daca vremea se va inrautați foarte mult in zilele urmatoare. „Fara indoiala (nr. red. școlile se vor inchide). Cum sa punem…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, va participa la festivitatea de premiere a ciștigatorilor Olimpiadei Naționale de Informatica de la Suceava. Anunțul a fost facut de rectorul Universitații „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa. El a spus ca evenimentul va avea loc vineri, 3 mai, incepind cu ora…