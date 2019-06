Romania e imparțita in doua in scandalul fetiței umilite și agresate din Baia de Arama. Au ieșit la iveala imaginile șocante din timpul agresiunii la care micuța a fost supusa. Aceasta a fost luata de asistenții maternali cu mascații. Procuroarea acuzata, Maria Pațurca, trage de ea și nu se oprește nici cand fetița e aproape de a-și sparge capul in tocul ușii. In imaginile filmate se poate vedea cum ușa casei se deschide, iar copila de doar opt ani este trasa pur și simplu de maini de catre procurorul de caz. Fetița a reușit sa se elibereze, dar cade pe spate, foarte aproape de tocul ușii. Procuroarea…