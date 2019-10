Imagini ZGUDUITOARE de la tragedia din Colectiv. Patru ani au fost ascunse publicului

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este audiat azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. Audierea lui Banicioiu vine dupa ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plangerii parintilor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat,va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citeaza surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis in 2016 dupa plangerea parinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care acuza de neglijența in serviciu…

- Ministrul interimar de interne, Mihai Fifor, secretar geneal al PSD, lanseaza critici dure la adresa presedintelui Iohannis, in ziua in care ii expira mandatul la MAI. Fifor afirma ca Iohannis da dovada de dispret pentru oameni si de crunta indiferenta pentru tragedia de la Caracal, pentru ca lasa Ministerul…

- Imagini cu mai mulți copii puși sa faca matanii direct pe asfalt, la un festival care are loc la Salaj, au provocat revolta printre inetrnauți dupa ce filamarea a aparut pe rețelele de socializare. Pe filmare se vede cum copiii sunt obligați sa faca 20 matanii in aer liber și sa iși faca cruci in…

- Imagini in care un procuror din Timis transmite live pe Facebook in timp ce conduce autoturismul personal au creat indignare pe reteaua de socializare. Procuroarea da un adevarat recital in timp ce se afla la volan. Prinsa de ritmurile maramuresene, canta si aplauda frenetic, in timp ce pe scaunul din…

- Tragedia de la Caracal soldata cu moartea Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani care a sunat la 112 intr-o incercare disperata de a se salva, dar nu a primit nici un ajutor, a generat reactii la varful statului. Secretarul de stat Raed Arafat, președinte al Comitetului interministerial privind…

- Președintele organizației PNL Ilfov, Hubert Thuma, a desființat proiectul de reforma administrativa lansat in spațiul public de reprezentanți ai USR București, numindu-l “propunere fantezista”, lansata in contextul viitoarelor alegeri locale. “Reformarea administrativa a zonei București-Ilfov este…

- Premiera importanta pentru cinematografia romaneasca. Un film despre tragedia de la Colectiv este primul documentar romanesc selectat in cadrul celui mai vechi festival de film, Festivalului de la Veneția, ajuns la cea de-a 76 ediție. Documentarul prezinta evenimentele care au urmat incendiului izbucnit…