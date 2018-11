Alina, mama baiețelului de 3 ani care a fost impușcat in cap de tatal lui, a ajuns duminica la morga din Pitești. Ingenuncheata de durere, Alina a venit pentru a ridica trupul neinsuflețit al micuțului și a-l duce acasa. Tanara de 29 de ani a venit insotita de mai multi prieteni si s-a intersectat cu […] The post Imagini zguduitoare! Alina și-a luat de la morga baiețelul de 3 ani impușcat in cap de tatal lui appeared first on Cancan.ro .