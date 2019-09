Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile, care au devenit virale in mediul online, arata un barbat costumat in astronaut care pașește cu atenție printre gropile gigantice din asfalt, precum cele ale Lunii. Mersul sau incetinit sugereaza ca „astronautul" se intalnește cu o situație fara gravitație.

- Imagini cu mai mulți copii puși sa faca matanii direct pe asfalt, la un festival care are loc la Salaj, au provocat revolta printre inetrnauți dupa ce filamarea a aparut pe rețelele de socializare. Pe filmare se vede cum copiii sunt obligați sa faca 20 matanii in aer liber și sa iși faca cruci in…

- O groapa in asfalt care a implinit un an de zile a fost ”sarbatorita” cu fast de mai mulți tineri puși pe șotii. Imaginile inedite surpinse pe un drum județean din județul Cluj a facut furori pe internet.

- Mai multi tineri din Cluj au organizat o petrecere surpriza pentru o groapa din asfalt care a implinit un an. Tinerii i-au cantat "La multi ani", i-au adus flori si au tras cu artificii pentru a sarbatori implinirea unui an de cand groapa a intrat in viata lor, scrie

- Dan Alexa a vorbit acum cateva luni despre prietenia care il leaga de Anamaria Prodan. Laurentiu Reghecampf, o noua reactie dupa ce Anamaria Prodan L-A LOVIT pe Dan Alexa. Cum explica INCIDENTUL "Lumea vorbește multe. Eu si Anamaria Prodan suntem echipa perfecta. Ce am facut nu vor…

- Impinsi de curiozitate, mulți turisti ignora pericolele, atunci cand sunt fața in fața cu un animal salbatic. Uita ca acesta este imprevizibil și poate ataca oricand. Imagini cu o fetița care hranește, din palma, un urs au devenit virale.

- Cum repara gropile din asfalt, Dorel, de la o primarie din Alba: Le acopera cu nisip, sa nu se mai vada. Reparație de doua zile, facuta sa țina alte doua zile. Primaria comunei Ohaba din județul Alba, a fost gasita o metoda ingenioasa și rapida de a astupa gropile din... The post FOTO, VIDEO ȘTIREA…