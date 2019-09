Cutremur puternic in Romania! L-ati simtit?

Un cutremur s a produs in cursul zilei de marti, 3 septembrie 2019, la o adancime de 140 km, la ora locala 16:52, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 4,6 pe scara Richter, fiind retrogradat la 4.5 de catre INFP.In ziua de 03 09 2019 la ora 14:52:51 ora Romaniei s a produs in Zona seismica Vrancea,… [citeste mai departe]