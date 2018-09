Imagini video…Tragediile continua sa loveasca Maramuresul. Accident mortal pe DN18. Un barbat a murit in urma impactului.video+foto

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 55 de ani a murit si alte trei persoane, printre care si un copil de aproximativ 13 ani, au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini si care a avut loc in judetul Neamt.

- TRAGEDIE pe SOSEA. Accident mortal la BORSA. Un barbat a murit in urma impactului Un accident de circulatie a avut loc pe strada A. I. Cuza din Borsa. Din verificarile politistilor au relevat ca un barbat de 38 de ani, domiciliat in Sacel, care conducea un autoturism, s-a angajat in depasirea unui…

- Imagini cutremuratoare. Accidentul mortal surprins de o camera de bord. Patru oameni au murit in urma impactului.foto Patru oameni si-au pierdut viata dupa ce o soferita a intrat intr-o depasire, a patruns pe contrasens unde s-a lovit frontal cu un alt autoturism. Momentul impactului a fost surprins…

- Un teribil accident rutier a avut loc sambata dupa amiaza pe Autostrada Soarelui. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc la km 158, la iesire de pe podul de la Cernavoda spre Fetesti. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane pe Autostrada A2 Bucuresti…

- Un barbat a murit in urma unui accident care a avut loc, miercuri, intre un tir si un autoturism, pe DN 7, in zona localitatii Barzava, judetul Arad. Traficul in zona se desfasoara cu dificultate, pe un sens.

- Accident mortal cu romani in Austria. Un barbat a murit pe loc, sotia si fiica lui sunt in coma Un barbat a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea s-au rasturnat, potrivit observator.tv . Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe DJ102, in localitatea prahoveana Nucsoara de Sus, comuna Posesti. Potrivit IJP Prahova, conducatorul unui autoturism in care se aflau 3 persoane a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un stalp de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Posesti, sat Nucsoara de Sus, judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova se intervine la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Din primele informatii doua autoturisme au fost impliucate in accident in care…