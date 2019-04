Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care microbuzul a intrat in gardul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala a fost surprins de camerele de supraveghere. Din imagini se vede ca impactul loviturii a fost unul puternic, iar șoferul se deplasa cu viteza.

- Trei oameni au fost raniti, duminica, dupa ce un autoturism a lovit din spate un microbuz oprit in statie, in cartierul pitestean Trivale, potrivit agerpres.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cele trei persoane ranite au suferit politraumatisme,…

- Imagini de cosmar in Moldova, noaptea trecuta, in sectorul Botanica din Chisinau, acolo unde un BMW s-a rupt efectiv in doua dupa ce a intrat cu viteza intr-un stalp. Accidentul a ingrozit echipajele de prim-ajutor sosite la fata locului. Accidentul a ingrozit echipajele de prim-ajutor sosite la fata…

- Un barbat și o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, între care și un copil, au ajuns spital în urma coliziunii între doua autoturisme pe o strada din stațiunea Baile Govora, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vâlcea."În…

- Imagini spectaculoase de pe camera de supraveghere din centrul Ploiestiului au fost surprinse astazi in jurul orei 14.00, la intersectia strazii CD Gherea cu Bulevardul Republicii. In accident au fost implicate trei autoturisme si o persoana a fost ranita. Pe imagini se vede cum…

- O tanara de 29 de ani a fost lovita de o mașina a INP, in momentul in care echipajul de patrulare era in timpul urmaririi unui infractor.Accidentul a avut loc pe 14 martie, insa, astazi, pe siteul gagauzinfo.

- CHIȘINAU, 15 feb - Sputnik. Imagini revoltatoare vin de la gradinița numarul 46 din Capitala. O educatoare a fost filmata cum lovește de mai multe ori un copil, iar acesta cade. Scena a fost surprinsa de un parinte. Educatoarea spune ca a procedat așa pentru ca a avut o saptamâna stresanta,…

- O femeie a fost grav ranita la cap, in București, fiind surprinsa de caderea unui copac incarcat cu gheața. Accidentul a avut loc sambata la pranz in sectorul 3 al Capitalei, pe strada Jean Steriadi. Persoana ranita, in varsta de 44 de ani, a fost transportata la spital cu un traumatism cranian cu plaga,…