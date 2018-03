Stiri pe aceeasi tema

- Asa ca a sarit gardurile vilelor din Pipera si ar fi reusit sa dea astfel 11 spargeri pana miercuri noaptea, cand a fost prins, scrie stirileprotv.ro. Printre victimele sale se numara Gheorghe Hagi si ambasadorul Pakistanului in Romania. Politistii urmeaza sa stabileasca daca respectivul a avut complici.…

- Polițiștii din cadrul Poliției Ramnicu Valcea și Serviciului de Ordine Publica au acționat, joi, in școlile din municipiu pentru prevenirea delincvenței juvenile, dar și pentru creșterea gradului de siguranța al elevilor și cadrelor didactice. Oamenii legii au fost prezenți in ...

- In perioada 13 14 martie a.c., in conformitate cu Calendarul de Activitati al Organizatiei Politiilor Europene T.I.S.P.O.L. , politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Constanta, Mangalia si Medgidia si politistii Formatiunii Rutiere Cernavoda, au continuat…

- Politistii din Chisinau au identificat cine este femeia ucisa recent in Capitala, al carei corp dezmembrat a fost gasit marti, 13 martie, intr-o geanta aruncata in tomberonul de gunoi al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a inceput verificari dupa ce 150 de oi si capre au murit de foame pe un camp dintre localitatile gorjene Danesti si Ticleni. Oamenii legii vor sa afle cum a fost posibil un asemenea ...

- "Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile. Eu unul, raman același! Imi pare rau ca a trebuit sa asistați la acest episod din istoria recenta a psd-ului si va asigur ca am facut tot ce a depins de mine ca lucrurile sa nu ajunga aici. N am…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". …

- Oamenii legii au ieșit marți pe teren la vanatoare de mașini de mare tonaj care circula sau parcheaza prin zone interzise. In doar cateva ore au verificat zeci de conducatori auto de vehicule de mare tonaj, pe strazile Demetriade și Amurgului. „Un numar de trei conducatori auto au…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet! Oamenii legii au aplicat peste 370 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați si au retinut 37 permise de conducere. Politistii au constatat 7 infracțiuni. Mai eaxact, in Sannicolau Mare, oamenii legii au oprit…

- Autorul jafului comis in noaptea de vineri spre sambata la o casa de pariuri din centrul Craiovei a fost identificat de polițștii craioveni, care au descins la locuința acestuia. Este vorba despre un barbat in varsta de 24 ani, iar oamenii legii vor sa gaseasca acum cei 7.000 lei pe care i-a luat,…

- La aceasta ora, polițiștii Secției 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furturi din auto. La data de 27 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furt.…

- La data de 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Un moldovean in varsta de 34 de ani a fost reținut de catre polițiștii din Padova. Acesta avea ascuns in microbuzul pe care il conducea aproape 90 de kg de droguri, scrie stirilocale.md.Barbatul se afla la volanul unui microbuz cu numere de inmatriculare romanești.

- Va reamintim ca un incident bizar a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Un șofer a intrat din plin in sensul giratoriu din Maraști și și-a abandonat mașina la fața locului. Cum accidentul nu a fost cu victime, din fericire, șoferul avea, conform legii, timp 24 de ore sa se prezinte…

- Potrivit Politiei Prahova, perchezitia domiciliara a fost facuta joi, de politistii prahoveni in municipiul Bucuresti. "La data de 15 februarie 2018, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o clujeancî disparuta de acasa.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca SIMION MARINELA, de 68 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la reședința din data de 13.02.2018 și nu s-a mai întors”,…

- Intamplare ca-n filme pentru un dentist din Capitala. Barbatul a fost amendat de Politie cu 10.000 de lei pentru ca i-a fost spart cabinetul stomatologic. Medicul a raportat furtul la politie a oferit drept dovezi imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar a fost tras la rasoundere dintr-un…

- Oamenii au grija sa publice pe retelele de socializare, asa cum este si de asteptat, cele mai bune imagini in care apar. Totusi, aceasta situatie da nastere la multe asteptari nerealiste de la cei care doresc sa aiba corpul perfect sau sa slabeasca. O tanara pasionata de fitness cu cont pe Instagram…

- Agenții locali au mers in cluburi impreuna cu polițiștii de la Secția 2 și cu jandarmii. Ei au vrut sa vada daca patroni de localuri respecta legea privind „pastrarea liniștii publice” pe timp de noapte. Au verificat 19 societați comerciale și au dat trei amenzi, din care una pentru lipsa…

- In cadrul unei acțiuni desfașurate duminica, 11 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Oradea au legitimat și verificat 77 de persoane și au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 7.830 lei. Oamenii legii au prins…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone. In perioada 3 9 februarie a.c., sub coordonarea…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Cei care pica proba practica pentru obtinerea permisului sunt nevoiti sp astepte trei luni pentru a sustine din nou "orasul". Politistii sunt acuzati ca au ridicat foarte mult stacheta, astfel ca procentul de promovabilitate este dezastruos, adica unul din doi candidati pica examenul. Din acest motiv,…

- Agresorii sustin cu tarie ca sunt nevinovati si ca politistii de frontiera au intrat fara mandat dupa miezul noptii pe o proprietate privata. Ba mai mult, acestia sustin ca ar fi fost batuti de agentii politiei de frontiera. Drept dovada, ei au furnizat fotografii si imagini video realizate…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Pentru ca a cazut prima zapada, iar temperaturile au scazut considerabil, soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu pneuri de iarna. Pana acum nu au fost acordate amenzi, insa oamenii legii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor daca vor circula fara cauciucuri de…

- Un roman inarmat cu un cuțit a intrat intr-o secție de Poliție din Spania ca sa-și ucida fosta concubina. Furios peste masura, omul iși urmarea fosta iubita care a fugit desculța și imbracata in pijamale ca sa ceara ajutor. Individul a fost arestat imediat de polițiști. Femeia, și ea tot din Romania,…

- In data de 12.01.2018, in intervalul orar 22:00 mdash; 06:00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, in colaborare cu lucratori din cadrul Sectiei 3 Politie si reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Constanta, au actionat pe raza municipiului Constanta, in…

- Un telefon in puterea noptii, o voce disimulata si un scenariu apocaliptic sunt ingredientele de care se folosesc escrocii pentru inselatoria care face ravagii in ultimii ani la Constanta. Aproape ca nu trece noapte in care sarlatanii sa nu faca o victima prin medota “Accidentul”. Pentru ca vorbim despre…

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Politistii constanteni au inceput, miercuri, demersurile pentru a pune in executare mandatul de arestare emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe numele fostul primar al municipiului Radu Mazare. Oamenii legii vor merge la domiciliul fostului edil, iar daca nu il vor gasi atunci vor face demersuri…

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis azi inlocuirea masurii controlului judiciar cu cea a arestarii preventive in cazul lui Radu Mazare. Astfel, milionarul de la malul marii a ajuns acum sa fie dat in urmarire naționala. Surse judiciare au declarat in exclusivitate pentru Libertatea…

- In prima saptamana din an, oamenii legii au depistat 32 de persoane fara adapost pe strazile orașului, care au fost luate din frig și duse la adapostul primariei de pe str. Telegrafului. Oricum, numarul acestora a scazut considerabil in ultimii ani, arata un raport al Poliției Locale. Daca in 2016…

- Noapte agitata pentru politistii lugojeni care au fost nevoiti sa alerge nu mai putin de 15 kilometri pentru a pune mana pe un tanar. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Ion Luca Caragiale din Lugoj cand politistii i-au facut semn sa traga pe dreapta. Individul…

- Politistii din Draganu au devenit adevarati eroi pentru o femeie. Spunem asta pentru ca oamenii legii au returnat persoanei in cauza o geanta in care se afla suma de 16.000 de euro. Intreg episodul s-a derulat la celebrele restaurante de la Dedulesti. Se pare ca femeia din Braila se intorcea in tara…

- Oamenii legii au facut procese verbale in care au scris ca șoferii foloseau astfel de aplicații. Taximetriștii au fost sfatuiți sa nu mai lucreze cu Clever Taxi și Star Taxi, ci sa utilizeze doar aplicațiile dispeceratelor. Polițiștii nu au aplicat nicio amenda in acest sens. Subiectul este amplu…

- Cautari ale polițiștilor italieni finalizate de polițiștii timișoreni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii din Timișoara au reușit sa puna mana pe un barbat urmarit de autoritațile din Italia pentru infracțiuni de contrabanda cu țigari.

- Politistii IPJ Bistrita-Nasaud au ridicat, in urma unor 8 perchezitii domiciliare efectuate in comuna Zagra, 3 arme de foc, articole pirotehnice, tigari de contrabanda si peste 400.000 de lei, potrivit unui comunicat IGPR transmis sambata.Persoanele la locuintele carora s-au desfasurat perchezitiile…

- Bianca Dragusanu a uimit pe toata lumea cand si-a facut aparitia in public cu o cagula pe fata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce ascunde prezentatoarea TV sub masca, dar si motivul care a determinat-o sa apeleze la un gest pe cat de indraznet, pe atat de inedit, pe care nicio alta vedeta…

- Politistii clujeni s-au alaturat si in acest an campaniei Shoebox Blythswood, pentru a aduce emotia si magia Craciunului pentru cat mai multi copii. Anul acesta, prin contributie benevola, politistii au realizat 70 cadouri, acestea au fost predate Asociatiei Societatea de Caritate Blythswood pentru…