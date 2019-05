Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia torentiala de vineri seara a pus pe jar autoritatile. Pompierii au intervenit in aproape 250 de locuri din Capitala si Ilfov, unde apele au inundat case, dar si foarte multe zone publice. Șuvoaiele s-au scurs inclusiv in statiile de metrou.

- Se pare ca nici vremea extrema nu i-a oprit pe cei de la USR-PLUS sa susțina mitingul in Parcul Izvor. Unii oamenii sunt imbracați cu pelerine de ploaie, in timp ce alții sunt imbracați gros și cu umbrele in mana pentru a putea participa la manifestație. Alianța 2020 USR-PLUS a transmis in…

- Mai bine de o ora, Bucureștiul a fost sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și vijelie. Furtuna care a maturat, luni seara, Capitala s-a soldat cu doua persoane ranite, 10 mașini distruse și 12 copaci doborați de vant. Este bilanțul .

- Incendiu azi noapte in centrul Capitalei. Acoperișul unei case a luat foc. Pompierii au intervenit rapid așa ca flacarile nu s-au extins și la cladirile invecinate. Doua persoane au avut nevoie de ajutor medical, pentru ca au suferit un atac de panica.

- Eliza Iliescu s-a imbracat sport la slujba, dar tinuta a fost una absolut decenta. Ajunsa la 14 ani, Eliza e o domnisoara in toata regula. Adriana Iliescu, femeia care a impresionat pe toata lumea in 2005, devenind cea mai batrana mama din Romania, se tine foarte bine la cei 81 de ani, pe care ii va…

- Imagini socante la Clinica de Hematologie din Craiova: peretii stau sa cada, tevile si chiuvetele sunt ruginite, iar usile de la intrare nu se inchid decat cu lanturi. Bolnavii se plang ca, dupa ce vechiul sediul al sectiei a intrat in renovare, sunt nevoiti sa indure conditii greu de imaginat.

- Imagini socante au fost surprinse intr-un tramvai din Capitala. O tanara a fost filmata in timp ce isi batea crunt cainele tinut in lesa. Potrivit martorilor, fata se suparase pe baiatul care...