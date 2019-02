Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii, in orașul Glasgow din Scoția. Un martor a surprins in imagini momentul in care o femeie era ținuta de par inafara unui geam de la etajul 11 al unui bloc turn. Victima, Alem Shimeni, in varsta de 30 de ani, a cazut și a murit pe loc. Moartea ei este considerata…

- Imagini șocante au fost surprinse la un bloc de locuințe in orașul scoțian Glasgow. O femeie de 30 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de la etajul 11, acolo unde locuia impreuna cu soțul sau.

- O femeie din București s-a razbunat pe mașina iubitului ei, dupa ce a aflat ca barbatul a inșelat-o.Cateva imagini cu autovehiculul vandalizat de bucureșteanca tradata in dragoste au devenit virale pe Internet, scrie a1.ro.

- O femeie de 84 de ani, care era internata la Spitalul Municipal din Caransebes, a murit luni, dupa ce a cazut de la etajul a doilea al unitatii spitalicesti. "Am fost sesizati, la ora 4,25, ca o pacienta...

- Polițiștii chemați sa intervina in cazul femeii care s-a aruncat de pe pod impreuna cu fiul ei au fost doborați de tragedie. Imagini s-au propagat in mediul online, dupa ce mama de numai 32 de ani și fiul ei au murit.

- Imagini accident cumplit. O femeie a murit, iar o fetița in varsta de 13 ani și tatal ei au intrat in coma.foto O familie de romani a fost implicata intr-un accident cumplit pe o șosea din Austria. O femeie a murit, iar o fetița in varsta de 13 ani și tatal ei au intrat in coma. Accidentul a avut loc…

- O vitejie de vacanta il putea costa viata pe un tanar, aflat in croaziera cu prietenii. In cautare de senzatii tari si putin mahmur, s-a aruncat de la etajul al unsprezecelea al vasului, adica de la peste 30 de metri, spre amuzamentul amicilor, care l-au si filmat.