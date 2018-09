Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav. Potrivit Politiei…

- Potrivit martorilor doua autoturisme au fost implicate în acest accident. În cele doua mașini se aflau cinci persoane dintre care trei persoane și-au pierdut viața pe loc dupa ce autoturismele au fost distruse complet. Martorii spun ca victimele sunt tineri din Huedin, aceștia având…

- Politistii recomanda conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, pentru a evita implicarea in accidente. Pe 25 septembrie, pe raza judetului Ialomita s-au produs doua accidente rutiere soldate cu decesul a doua persoane si vatamarea corporala a altor patru.

- 14 accidente rutiere soldate cu sase persoane decedate și 19 ranite au avut loc pe drumurile nationale, in acest weekend.Potrivit reprezentantilor INP, peste 760 de soferi au incalcat limita de viteza, 33 se aflau in stare de ebrietate la volan, iar 29 nu aveau permis de conducere.

- Inspectoratul National de Patrulare (INP) informeaza ca, pe parcursul zilei de duminica, au fost comise peste 2.000 de incalcari ale circulatiei rutiere. Circa 1.900 de soferi au depasit limita de viteza, 71 de conducatori auto nu au respectat indicatoarele rutiere, iar 30 de soferi au urcat bauti la…

- 36 de oameni care se aflau in aceasta unitate situata la etajul 7 al acestui spital din New Taipei au fost evacuate. 16 persoane au facut stop cardiac, dintre care șapte au putut fi reanimați.Șeful pompierilor din New Taipei, Huang Te-ching, a declarat ca o ancheta este in curs pentru stabilirea…

- Sase moldoveni au murit intr-un teribil accident! Un cumplit accident s-a produs pe o șosea din Rusia, unde opt persoane au murit. Totul s-a intamplat aproape de Moscova, potrivit presei internationale.Accidentul s-a produs dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism, iar mai apoi a fost…

- Pompierii din cadrul ISU Gorj au fost solicitați sa intervina sambata la un accident rutier produs pe raza localitatii Draguțești (Gorj), in care a fost implicat un autoturism care s-a rasturnat. La fața locului s-a deplasat un echipaj pentru descarcerare ...