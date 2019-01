Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața a avut loc un accident rutier la intersecția dintre Curtici și Santana. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și sunt cinci victime, dintre care una este incarcerata. „Accidentul rutier cu victime este in sensul giratoriu de la Santana spre Curtici. Intervine echipajul…

- Doi oameni au murit, sambata, pe DN 67, in localitatea Bunești, județul Valcea, dupa ce un autoturism a derapat și a lovit un camion care transporta material lemnos. In zona ninge viscolit și este zapada pe carosabil.Potrivit Poliției Valcea, accidentul s-a produs pe DN 67, in localitatea…

- Doua persoane au murit carbonizate, vineri seara, dupa ce mașina in care erau s-a rasturnat și s-a aprins pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici, județul Arad. Accidentul rutier a avut loc, vineri seara, pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici, din județul…

- O fata in varsta de 17 ani a murit, duminica seara, in localitatea Bocsig, din județul Arad, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni, iar apoi a fost proiectata pe sensul opus de mers, fiind acroșata de un alt autoturism, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul…

- Un barbat de 89 de ani și-a pierdut viata si trei tineri au fost raniți, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in Malureni, judetul Argeș.Potrivit primelor informații furnizate de polițiștii din județul Argeș, un barbat de 89 de ani din București care conducea un autoturism a virat stanga…