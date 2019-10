Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar in urma unui accident aviatic produs in Columbia. Cel puțin șapte persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce un avion s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe. Accidentul a avut loc, duminica, la scurt timp dupa ce avionul a decolat de pe aeroportul din orașul Popayan,…

- Cel puțin șapte persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe imediat dupa decolarea de pe aeroportul din orașul Popayan situat in sud-estul Columbiei, potrivit postului Caracol.Potrivit primelor informații avionul…

- Un tren a deraiat joi dimineața in apropierea orașului Mayibaridi din Congo, provocand decesul a peste 50 de persoane și ranirea mai multor persoane, relateaza cotidianul The Independent.Intr-un mesaj postat pe Twitter, ministrul pentru Afaceri Umanitare, Steve Mbikayi, a anunțat bilanțul…

- Un avion de transport marfa s-a prabusit in parcarea unui atelier de reparatii a camioanelor situat in apropierea aeroportului Toledo, in statul american Ohio, potrivit CNN, citeaza mediafax.ro.

- Cel puțin 20 de persoane au murit in urma trecerii uraganului Dorian prin arhipelagul Bahamas, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’ Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas cu forța unui uragan de categoria 5, insa ulterior intensitatea…

- Cel putin opt persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un hotel situat in apropierea Portului Odesa, pe litoralul ucrainean al Marii Negre, anunta serviciile de interventie. Incendiul s-a produs la Hotelul Tokyo Star din Odesa, relateaza agentia…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata dupa surparea unei faleze din calcar pe o plaja californiana, au anuntat sambata autoritatile locale, transmite AFP. Surparea s-a produs vineri pe plaja Grandview Surf Beach, la nord de San Diego. O persoana a murit pe loc si alte trei au fost…

- Cel putin noua persoane au fost ucise, iar alte 66 ranite intr-o coliziune intre doua trenuri, joi, in centrul pakistanului, relateaza AFP potrivit news.ro..Accidentul feroviar a avut loc in districtul Rahim Yar Khan, in provincia Punjab (est), unde un tren de pasageri care venea de la Lahore…