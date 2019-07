Imagini teribile din Grecia. “Avem o furtună supercelulară uriașă” „Dumnezeule! Este o furtuna supercelulara mare și infricoșatoare. In nordul Greciei. In Salonic. Avem o furtuna supercelulara uriașa precum vedeți. Este terifiant, credeți-ma. Dumnezeule. Este absolut american. E ca in America! Dumnezeule!” - acesta este mesajul care insoteste teribilele imagini. Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi dupa ce o rafala de vant a maturat rulota in care se aflau, in peninsula Halkidiki din nordul Greciei, care se bucura de popularitate in randul turistilor, conform informatiilor furnizate de politie. Alte doua persoane, de nationalitate rusa, un barbat si un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna care a lovit Grecia a lasat in urma imagini apocaliptice. Mașini luate de ape, drumuri blocate și contrucții luate de vant sunt efectele dezastrului.Șase persoane au murit, iar peste 100 de persoane au fost ranite din cauza vantului puternic, ploilor și furtunilor care au afectat nordul…

- Au aparut noi imagini filmate in timpul furtunii teribile care a lovit Halkidiki, una dintre cele mai populare destinatii turistice din Grecia. Mai multi turisti, printre care si doi romani, au murit. „Dumnezeule! Este o furtuna supercelulara mare si infricosatoare. In nordul Greciei. In Salonic. Avem…

- Furtuna violenta, nemintalnita pentru aceasta perioada in Grecia, peninsula Halkidiki. Conform estimarilor unui centru medical, intre 60 si 70 de persoane au primit ingrijiri medicale pentru ranile suferite, majoritatea fracturi, informeaza Reuters. „Este pentru prima oara in cariera mea de 25 de ani…

- Doi romani, o femeie și un baiat in varsta de opt ani au murit in urma unei furtuni care a lovit peninsula Hakidiki din Grecia. Numarul celor care și-au pierdut viața in urma furtunii se ridica la șase. Femeia și baiețelul din Romania au murit dupa ce acoperișul unui restaurant din Nea Plagia s-a prabusit…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.…

- Romanii au murit dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters. Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.Doi…

- Doi cetateni români, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vânt foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza…