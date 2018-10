Stiri pe aceeasi tema

- Salina Turda, cel mai frumos loc subteran din lume, a atras atenția și unei agenții de publicitate din Germania, Tellvision Film & Fernsehproduktion, care se ocupa de promovarea turismului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei tineri, cu varste intre 20 si 23 de ani, au murit, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe... The post Primele imagini video cu accidentul in care au murit tineri appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 octombrie a.c, in jurul orei 17.30, la Sectia 4 Politie Constanta , a fost depusa o sesizare din partea conducerii Scolii generale Nr. 39 Nicolae Tonitza, prin care au fost informati ca un cadru didactic titular ar fi intrat in posesia unor imagini de pe camerele…

- Imagini spectaculoase cu boncanitul cerbilor surprinse intr-o padure de stat, la Ocolul Silvic Carlibaba din cadrul Direcției Silvice Suceava, au fost apreciate de mii de romani, dupa ce au fost postate miercuri pe pagina de Facebook a RNP Romsilva.Filmarea realizata de Dumitru Borha surprinde unul…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse joi pe Dunare, in dreptul orasului Galati. Fluviul da senzatia ca fierbe, nori de aburi ridicandu-se desupra apei. Specialistii spun ca este vorba despre un fenomen provocat de schimbarile bruste de temperatura, scrie mediafax.ro.

- Imagini spectaculoase cu mai mulți cerbi care se hranesc in liniste intr-o padure din Parcul Natural Apuseni au fost realizate cu o camera de monitorizare a faunei din parc, amplasata de specialistii Romsilva. Potrivit reprezentanților Romsilva, cerbii gasesc in padurile din parc toate condițiile de…

- Fotbalul ofera uneori imagini spectaculoase, fiind o caracteristica importanta pentru numeroșii fotografi prezenți pe marginea terenului la un meci din sportul rege. Intra in material pentru a vedea o colecție a celor mai inspirate imagini surprinse in fotbal.

- Jason Derulo sarutand o fana din Romania, tributul adus lui Avicii de Kygo, anuntul emotionant al DJ-ului Markus Schulz pe scena trance privin casatoria cu o romanca si un show Tiesto de zile mari au fost cele mai importante momente ale celei de-a doua zi de Untold. Plus, un nou record de spectatori:…