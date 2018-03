Stiri pe aceeasi tema

- "La 45 de kilometri distanta de mina Baiut, pe cursul raului Lapus, urmele poluarii sunt vizibile. Situatia este cu atat mai grava cu cat ne aflam in Cheile Lapusului", a relatat Izabela Jurasko, jurnalist Digi24. Cheile Lapusului sau Defileul Lapusului este unul din cele mai impresionante defilee din…

- Drumarii estimeaza ca reluarea circulatiei rutiera pe Transalpina (DN 67C), cea mai inalta sosea din tara, pe sectorul cuprins intre Ranca si Sugad, va fi posibila mult mai tarziu comparativ cu 2017.

- Transalpina este in prezent la peste trei metri sub zapada viscolita, in anumite zone. Potrivit drumarilor, pe anumite portiuni, stratul de zapada trece si de trei metri. Au verificat mai multi turisti care au trecut prin zona Carbunele cu snowmobilul ...

- Cea mai celebra bacita din Romania, Marioara Babu, s-a incumetat in aceste zile sa urce la Stana Stefanu de pe Transalpina, acolo unde poposesc mii de turisti in fiecare vara. Bacita si-a gasit stana acoperita de z...

- Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare de rușii surprinși de fenomen. Mulți au comentat ca culoarea stranie a omatului a facut partiile de schi sa para desprinse dintr-un peisaj marțian. Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare…

- La munte, ninsoarea a reinviat distractia. Unii cu lopetile, altii pe snowmobile, placi sau schiuri, mii de turisti au parte de un weekend de vis. La Balea Lac, Hotelul de Gheata si Biserica au fost acoperite aproape in totalitate de nameti, spre bucuria vizitatorilor.

- Inainte sa coloreze in portocaliu zapada din Romania, praful saharian a intunecat vazduhul in cea mai mare insula din Grecia, scrie digi24.ro.O furtuna de nisip a transformat peisajul din Creta intr-unul desprins parca de pe planeta Marte.

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta…

- Mai sunt doar cateva zile pana intram in a doua luna de primavara, iar ninsorile nu par sa se mai opreasca. Pentru zilele de joi și vineri se anunța noi ninsori abundente in mare parte din țara.

- Cunoscut pentru forma sa unica, data de un deversor amplasat chiar in mijlocul sau, Lacul Vida ofera imagini unice, in special in anotimpul rece. Frigul din ultima vreme a inghetat apele acumularii, iar imaginile surprinse sunt spectaculoase.

- Cunoscut pentru forma sa unica, data de un deversor amplasat chiar in mijlocul sau, Lacul Vida ofera imagini unice in anotimpul rece. Frigul din ultima vreme a inghetat apele acumularii, iar imaginile surprinse sunt spectaculoase.

- Primavara nu a venit înca, chiar daca am avut niște zile calde. Dovada sta ninsoarea care pica joi în Gorj. Zilele urmatoare este așteptata zapada și în alte zone ale țarii.

- Imagini emoționante la mormantul regretatului coregraf Cornel Patrichi. In lipsa vaduvei sale, la cimitir merg amicii și apropiații Corneliei Patrichi. Cornel Patrichi a fost unul dintre cei mai mari coregrafi din Romania. A incetat din viața pe 5 aprilie 2016, dupa ce se luptase cu cancerul pulmonar…

- Vestea ca Israela Vodovoz a incetat din viata la 70 de ani a cazut ca un trasnet peste lumea mondena din Romania. Dupa mai multe zile in care nu a mai raspuns la telefon, vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuinta. Paparazzii Spynews.ro au surprins, in exclusivitate, imagini uluitoare din…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va adresa oficial Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Consiliul Europei impotriva actiunilor Romaniei, care, in opinia sa, ar prezenta ‘riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova’, informeaza miercuri Radio Chisinau si Deschide.md, transmite AGERPRES…

- Un grup de turisti a fost surprins, sambata, de o avalansa produsa in Muntii Vrancei, langa Cheile Tisitei. O persoana a disparut sub zapada si este cautata la aceasta ora. Presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Localnicii din comna Suditi au facut cu greu poteca prin zapada pentru a ajunge la animale si pentru a nu le lasa sa moara de foame, informeaza Romania TV. Citeste si Interventii dramatice de salvare din viscol. Copii scosi cu camionul din nameti, bolnav carat in spate de salvator In…

- Iarna capricioa sa care care a creat problem in toata Europa, a creat de asemenea și peisaje spectaculoase, mai ales in zonele care se intalnesc rar cu zapada. Imagini filmate cu o drona ne arata Venetia...

- Unul dintre cele mai puternice BMW-uri X5 M din Romania a demonstrat ca poate derapa frumos pe zapada. SUV-ul cu 750 de CP si un esapament asurzitor a alunecat in jurul unui Suzuki Jimny, dar si pe o alee de undeva din Bucuresti.

- Imagini de basm pe drumul ce duce spre stațiunea montana Ranca. Pe marginea drumului, copacii sunt de gheața, iar totul este alb. Imaginile au fost surprinse de un angajat al Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu. Pe DN 67C, intre...

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit astazi, in localitatea Cobadin judetul Constanta , pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor transmise de purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, este…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției in județul Constanța a cerut ajutorul Jandarmeriei pentru deszapezirea Bazei Aeromedicale SMURD Constanta. Astfel, pentru descpngestionarea zonei au fost trimiși 22 de jandarmi, printre care și o femeie, din cadrul Inspectoratului Județean de…

- Deși suntem extrem de aproape de prima za de primavara, peste Romania s-a napustit un val de aer polar și ninsori abundente. Cu doar doua zile inainte de Marțișor, viscolul și temperaturile scazute au pus stapanire pe Romania și sunt departe de a se fi terminat.Romania se afla in cea de-a…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Viscolul si temperaturile extreme fac ravagii! Aproximativ 4 % dintre trenurile care circula in Romania au fost anulate, luni, pana la ora 14.00, pentru a facilita interventiile cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Astfel, 54 de rute au fost oprite,…

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Ninsorile au revenit in forta in judetul Gorj. A nins sambata si duminica, iar pe drumurile nationale si judetene au actionat zeci de utilaje. Drumarii au folosit sute de tone de material antiderapant. In anumite zone din partea de nord ...

- A nins abundent mai bine de doua zile in zona montana a judetului Gorj. Drumarii au intervenit la foc continuu. Sase utilaje pentru deszapezire si o autofreza au actionat pe Drumul National 67 C care face legatura intre Novaci si Ra...

- Au fost facute publice primele imagini aeriene cu o turma de zimbri în libertate într-o padure din Parcul Natural Vânatori Neamț din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva.

- Imagini dramatice au fost surprinse ieri, in statiunea Sureanu! O turista a urcat in telescaun dar, cand a vrut sa coboare in capatul de sus al partiei, a ramas blocata. Rucsacul pe care il purta s-a agatat de teleferic.

- Daca miercuri, Luna s-a vazut usor portocalie in Romania, dar mult mai mare decat in mod normal, joi Luna a fost cu adevarat "sangerie". Acesta este un fenomen spectaculos extrem de rar, care nu s-a mai produs de 150 de ani.

- Primaria Bistrita a inchis, luni, partia de schi in care a investit 25 de milioane de lei, dupa ce zapada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punand in pericol siguranta schiorilor. Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile. Vremea calda din ultimele doua zile si precipitatiile…

- Ion Tiriac se afla si in 2017, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 cei mai bogati oameni din Romania. Averea sa este estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6% fata de anul trecut. Situata intr-un complex rezidential din cartierul Baneasa, locuinta omului de afaceri…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs si regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfasurat in locatii spectaculoase din Romania si Turcia. Pentru noua productie autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia.

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia. Pentru noua producție autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. Drumurile nationale din Moldova sunt acoperite, joi dimineata, cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana. DN67C Transalpina…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna, conform Agerpres.De asemenea, in judetul Gorj,…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna. De asemenea, in judetul Gorj, DN67C Transalpina…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe nu va mai merge, marti, in vizita la Palatul Victoria, in locul sau urmand sa participe, la o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei. Decizia vine dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Imagini spectaculoase au fost surprinse in Alpii francezi. A nins atit de mult incit stratul de zapada format depaseste in inaltime plugurile. Potrivit presei, intr-un parc national, stratul de zapada se apropie pe alocuri de sapte metri. Alpii francezi au avut parte de cele mai abundente ninsori din…

- Trenurile au inceput sa circule in stațiunea elvețiana Zermatt, unde peste 13.000 de turiști au fost blocați doua zile din cauza cantitații uriașe de zapada cazuta in zona, scrie BBC News. Compania locala de cale ferata elvețiana a declarat ca serviciile au fost reluate miercuri seara dupa ce șinele…

- Drumuri inchise si o avalansa care si-a terminat cursa intr-o cladire din statiunea de schi Sestrieres (Italia): ninsorile exceptionale inregistrate pe pantele italiene si franceze ale Alpilor au provocat perturbari ale traficului si evacuari, informeaza marti AFP.

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar doi dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV. Salvatorii au recuperat doua persoane ranite, care se afla in afara pericolului. Una dintre ele a fost…

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar 3 dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV.