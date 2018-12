IMAGINI SPECTACULOASE | Revelion 2019 în lume. Trecerea în noul an, marcată prin focuri de artificii grandioase Oameni din intrega lume au sarbatorit Revelionul in aer liber, unde trecerea in noul an a fost sarbatorita prin spectacole de artificii care iti tare rasuflarea. Iata cum s-a vazut Revelionul 2019 in lume: Moscova Paris Berlin Madrid Dubai In Dubai, trecerea in anul 2019 a fost marcata cu un grandios spectacol de artificii pe Burj Khalifa. China Anul nou a inceput in liniste in China, unde principalele festivitati vor avea loc de Anul Nou chinezesc, care incepe pe 5 februarie potrivit calendarului lunar, noteaza dpa. Petrecerile de Anul Nou sunt in general de mai mica amploare in China comparativ… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

