- Una dintre cele mai importante intrari in Timisoara le ofera vizitatorilor si localnicilor imagini de cosmar. In aceasta saptamana, Gara de Nord din Timisoara ... The post Imagini de cosmar in Gara de Nord din Timisoara. Foto in articol appeared first on Renasterea banateana .

- Elon Musk a captat atenția intregii lumi cu lansarea celei mai puternice rachete in spațiu, la bordul careia se afla și o mașina electrica Tesla. Totuși, pe langa experimentul SpaceX, un alt eveniment important a mai avut loc in spațiu: primul meci de badminton. Astronauți americani,…

- Parcul Natural Apuseni este aria naturala protejata, care se desfașoara pe teritoriul munților cu același nume, Munții Apuseni. Fauna – daca incercați sa pastrați liniștea specifica muntelui, puteți sa vedeți in unele zone capre negre, cocoș de munte, lupi, vulpi poate chiar și urși. Daca in trecut…

- SpaceX a lansat pe orbita cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Evenimentul a fost un succes. Cele trei propulsoarea ale rachetei s-au detașat și au revenit pe Pamânt. Doua dintre ele au aterizat în sincron, în aplauzele entuziasmate…

- Cand vine vorba de fenomene naturale spectaculoase, piloții au un loc asigurat pe primul rand. Imagini cu fulgere violet, apusuri de soare psihedelice, nori stralucitori sau aurore boreale au incantat internauții dupa ce un pilot olandez le-a publicat online.

- Imagini de coșmar intr-un spital din Timisoara. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar in fotografiile postate pe Facebook... The post Imagini de cosmar dintr-un spital din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Daca miercuri, Luna s-a vazut usor portocalie in Romania, dar mult mai mare decat in mod normal, joi Luna a fost cu adevarat "sangerie". Acesta este un fenomen spectaculos extrem de rar, care nu s-a mai produs de 150 de ani.

- Milioane de pamanteni urmaresc acum un fenomen astronomic rar. De fapt avem de-a face cu trei fenomene - eclipsa totala de luna, Luna albastra si Luna sangerie, lucru nemainintalnit in ultimii 150 de ani.

- Cat de frumoase erau femeile, cata mandrie emanau barbații pe aceste meleaguri, acum 100 de ani, ce spaime și ganduri exprimau privirile lor și cat de mult s-a schimbat figura localnicilor - se vede limpede intr-o spectaculoasa expoziție a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cele mai multe portrete…

- Angela Similea vrea sa se retraga in America, pentru a fi mai aproape de fiul ei! Si nu are in plan sa se mute oriunde, ci intr-un superb conac, care valoreaza, atentie, aproape 1 milion de dolari!

- Imagini spectaculoase filmate in Filipine unde vulcanul Mayon arunca in aer lava, cenusa si roci incandescente, pentru a 14 a zi consecutiv. Vulcanologii spun ca eruptia ar putea continua pentru inca o saptamana.

- In doua comune din cel mai vestic colț al țarii, un proiect resuscitat, finanțat prin masura 3.2.2, a adus investiții in infrastructura in valoare de șase milioane de euro. Accesat in 2009 de cele doua entitați teritoriale – Beba Veche și Dudeștii Vechi – care au constituit un parteneriat, respectiv…

- Tare ii mai place primarului Nicolae Robu sa se mandreasca cu proiectele și realizarile lui, chiar daca nu toate sunt pe placul timișorenilor… Un exemplu in acest sens este și strada Popa Șapca. In dimineața zilei de 13 octombrie 2017, insoțit de o trupa de funcționari loiali, edilul-șef s-a postat…

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Acesta a povestit, pentru ktla.com, ca s-a trezit la ora 6 dimineata dupa ce a auzit zgomote neobisnuite afara. Cand s-a uitat, pe strada din Burbank curgea un torent de apa, noroi si bolovani. "Cand am ajuns la jumatatea dealului, am simtit cum torentul de apa a lovit spatele masinii", a povestit el.…

- Sonda spatiala Juno de un miliard de dolari a completat a zecea orbita in jurului lui Jupiter pe 16 decembrie. Aceasta s-a apropiat relativ aproape de gigantul gazos, realizand noile imagini cu instrumentul JunoCam, deplasandu-se cu o viteza de...

- Forte impresionante au fost mobilizate in ultimele luni pentru excavarea versantului de la marginea localitatii Soimus, pe o lungime mai mare de un kilometru, care va fi ocupat de un sector al autostrazii Lugoj - Deva. Lucrarile sunt inca departe de final.

- Dincolo de pericolul major pe care-l creeaza, erupțiile vulcanilor sunt spectaculoase. Iata câteva dintre cele mai uluitoare imagini surprinse chiar în momentele de maxima activitate a acestora.

- Va prezentam o selecție de imagini realizate de: Jakab Gyula Csaba, Dan Ille, Selegean Ovidiu și Oradea Instantanee. Mii de oradeni la spectacolul de Revelion organizat in Piața Unirii In noaptea dintre ani toate drumurile oradenilor au dus spre Piața Unirii. Cu minute bune inainte de…

- Frigul a pus stapanire pe centrul și estul Statelor Unite. Din cauza ninsorilor și a gerului patrunzator activitatea oamenilor este paralizata. Totodata, porțiuni din celebra cascada Niagara s-au transformat in sloiuri de gheața, care le-au oferit turiștilor un peisaj de neuitat.

- Edilitatea a dat și o cifra exacta — 20 de milioane de leduri. În noaptea de Revelion, 22 de parcuri din Moscova vor fi deschise pentru public, cu programe artistice și alte distracții.

- Cascada Niagara, aflata la granita dintre SUA si Canada ofera zilele acestea un spectacol magic de iarna, datorat in cea mai mare masura vremii foarte reci care domina in nordul continentului american.

- Judetul Timis va avea o noua maternitate, care va rivaliza cu clinicile occidentale. Aceasta va fi amplasata in perimetrul Spitalului Judetean, langa Casa Austria si va fi realizata din fonduri europene, in baza programului transfrontalier Romania-Ungaria, cu o valoare de 12 milioane de euro. Dupa ce…

- Filmul arata, pe repede inainte, in numai un minut, cele mai importante etape ale construirii unei nave de mari dimensiuni, botezata ulterior „Maersk Connector”, in Santierul Naval „Damen” din Galati.

- Leo Messi este cu gindul la fotbal chiar și atunci cand nu face spectacol pe gazon! Starul Barcelonei și-a deschis un restaurant special, acolo unde microbiștii se simt ca pe Camp Nou. Situat in centrul vechi al Barcelonei, restaurantul de care se ocupa fratele lui Messi, Rodrigo, a costat 2,5 milioane…

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, face dezvaluiri chiar de Craciun. Actualul senator a anuntat ce a facut chiar in seara de Ajun. Basescu a anuntat ca a primit colindatorii, dar a transmis si un mesaj pentru toti romanii prin intermediul facebook-ului.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț…

- Pentru o comuna timiseana, asfaltarea soselei care ii asigura legatura cu drumul judetean ce duce la Timisoara este o adevarata mana cereasca. Lucrarile sunt foarte aproape de finalizare, mai ramanand de turnat ultimul strat de asfalt pe un tronson destul de mic dintre localitatile Hitias si Racovita.…

- Bucurie mare pentru soferi! Lucrarile de pe artera care face legatura intre strazile Arieș și FC Ripensia s-au incheiat. Pe strada Surorile Martir Caceu se circula pe toate cele trei benzi. spre bucuria șoferilor care au avut de indurat o perioada foarte neplacuta. „A fost greu cat am avut șantier acolo,…

- Se toarna mixtura asfaltica pe strada Mihai Viteazu din Carei, pe sensul de intrare in Carei dinspre Satu Mare. Pe aceasta portiune stratul de geotextil se aplica pe intreaga suprafata pentru a preveni reparatiile ulterioare asa cum s-a intamplat la lucrarile de pe sensul opus. Imagini ,,neromantate,, …

- Bradul de Craciun Gripen a putut fi admirat si anul acesta. Pilotii militari suedezi au respectat traditia si au survolat capitala Stockholm cu avioanele pozitionate in... forma unui brad.15 piloti au participat la eveniment.

- Polițiștii israelieni au facut o serie de arestari in timpul unui protest inițiat de 400 de palestinieni, in orașul Ramallah din Cisiordania, protest survenit ca urmare a declarației președintelui SUA ,Donald Trump, despre mutarea ambasadei americane la Ierusalim.

- Șantierul de pe strada de puțin de peste 1 km era cam pustiu luni, dupa cum se vede in fotografiile publicate pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Timiș. Femeia care le-a postat a ținut sa precizeze ca a surprins imaginile la ora 10. „Dimineața la 10 așa se lucreaza pe Negoiu (catre…

- Pentru noua echipa de edili din Peciu Nou, 2017 a fost un an al proiectelor finanțate din fonduri europene. Cel puțin așa il caracterizeaza primarul Gabriel Razvan Dragan. Unele dintre acestea sunt contractate, alte se afla in faza de evaluare sau abia depuse. Pentru satul aparținator Sanmartinu Sarbesc…

- Imagini cu o femeie filmata cu camera de luat vederi in timp ce fura intr-un magazin de pantofi sunt difuzate intens de cateva zile pe retelele de socializare. „Atentie la femeia din filmare!!!! E hoata!!! Daca o recunosti, mergi la politie!!! In prezent fura in magazinele din Timisoara”, a scris pe…

- Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” are nevoie urgenta de lucrari de reabilitare. Cladirea situata in centrul Timisoarei a ajuns intr-o stare avansata de degradare. Tencuiala se desprinde de pe peretii exteriori, fiind un adevarat pericol atat pentru elevi, cat si pentru pietoni. In iernile trecute,…

- Structura rutiera a pistei de decolare și aterizare numarul 1 a Aeroportului Internațional “Henri Coanda” București a fost reparata, anunța Compania Naționala Aeroporturi București. Lucrarile au presupus și reabilitarea cailor de rulare a aeronavelor. Lucrarile s-au incheiat in acest weekend și au totalizat…

- Un clip in timelapse realizat de NASA comprima evoluția a doua decenii de viața pe apa și uscat de pe planeta noastra.Cercetatorii NASA spun ca videocpliul reda „cea mai completa imagine globala a vieții pe Pamant pana in prezent”, transmite BBC.

- Dezertarea dramatica și spectaculoasa a soldatului nord-coreean la 13 noiembrie, care a trecut în fuga frontiera spre Coreea de Sud în gloanțele militarilor din Coreea de Nord, a fost surprinsa în imagini.

- Imagini apocaliptice, in noaptea de marti spre miercuri, la doi pasi de Timisoara. O pensiune din Dudestii Noi a fost comlet distrusa de un incendiu. Nu mai putin de 28 de pompieri au intervenit cu sapte autospeciale, iar sapte persoane au fost evacuate. Potrivit primelor informatii, nu exista vitime.…

- Implozie spectaculoasa în Statele Unite, acolo unde unul dintre cele mai mari stadioane acoperite ale tarii a fost demolat. Georgia Dome a fost distrus dupa 25 de ani de la inaugurare si va fi înlocuit de o arena noua.

- Stadionul Georgia Dome din Atlanta a fost pus la pamant la doar 25 de ani de la inaugurare. Implozia Arenei Georgia Dome a avut loc astazi, in jurul orei Romaniei 14:00, iar imaginile sunt unele extrem de spectaculoase: The Georgia Dome has been demolished pic.twitter.com/wIK8GTJ1If — TODAY (@TODAYshow)…

- Agenția Naționala pentru Locuințe a informat, recent, Primaria Jimbolia ca a intrerupt lucrarile la blocurile pentru tinerii din localitate, din cauza intrarii in faliment a constructorului. „La inceputul toamnei, am observat ca lucrarile au fost sistate. Am luat legatura cu cei de la ANL și astfel…

- Primaria Lugoj va face o serie de sistematizari rutiere in zona centrala a orașului, din Piața J.C Dragan. O parte din strada Avram Iancu va fi desființata și transformata in spațiu pentru terase și pentru circulația pietonilor. “Am finalizat un proiect de sistematizare rutiera in jurul Catedralei Greco-Catolice…

- Intarzierile de tot felul care au afectat lucrarile de pe lotul 4 al autostrazii spre Deva au intarziat extrem de mult situația de pe acest șantier, aceasta in ciuda eforturilor constructorului, singurul din Romania care a caștigat unul dintre loturi. Cei de la Asociația Pro Infrastructura…

- Din fericire, nimeni nu a fost ranit pe șantier, insa lucrarile vor fi suspendate pana cand va fi rezolvata problema de siguranța. Cele doua grinzi sunt din structura nou realizata. „Avand in vedere ca in 26 octombrie, pe șantierul situat in Piața Badea Carțan, unde se executa lucrarea…

- Șantierul din Piața Badea Carțan a fost inchis pe perioada nedeterminata. Asta, dupa ce doua grinzi din noua structura s-au prabușit. Urmeaza o expertiza, care nu se știe cat va dura, și, in funcție de aceasta, ar putea fi reziliat chiar contractul cu firma care a caștigat licitația.

- O ceremonie care a durat aproximativ o ora, la care au luat parte oficialitați timișorene, activul de partid, reprezentanți ai constructorului și simpli cetațeni, conținand inclusiv un episod de muzica clasica interpretata la instrumente de suflat, a precedat darea in circulației a Pasajului Jiul. Acesta…