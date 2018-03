Imagini spectaculoase la Constanta. Doua vagoane cisterna s-au rasturnat in zona podului IPMC (fotoreportaj) Un accident deosebit de grav a avut loc astazi la Constanta, in zona podului IPMC. Doua vagoane cisterna aflate in compunerea unui tren de marfa au deraiat, iar bucati din suspensii au fost imprastiate inclusiv pe bulevardul IC Bratianu, traversat de Podul IPMC. Imaginile surprinse la fata locului la scurt timp dupa accident arata ca putin a mai fost pana la o adevarata tragedie. Afectata in urma accidentului a fost si structura podului IPMC, care a fost deteriorat pe o portiune destul de mare. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

