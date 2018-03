Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen are parcari intregi de mașini nefolosite in America. Sunt aproximativ 300 de mii de masini cu motoare diesel rascumparate de la clientii americani care zac in acest moment aliniate in diverse locuri din Statele Unite.

- Aproximativ 75% din cetatenii francezi vor ca presedintele Emmanuel Macron sa opreasca exportul de arme in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, care sunt implicate in razboiul din Yemen, arata un sondaj publicat luni de institutul YouGov, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Qatarul, izolat de noua luni de catre vecinii sai de la Golful Persic in special pentru presupusul sprijin acordat unor grupari si simpatizanti extremisti islamisti, a plasat pe lista neagra 20 de persoane si opt organizatii "teroriste", relateaza AFP. Aceasta lista, data publicitatii miercuri seara…

- Inițiativa denumita Google News este un program ce se focalizeaza pe jurnalism și are ca scop lupta impotriva știrilor false și ii finanțeaza pe jurnaliștii care iși publica aici conținutul. Programul ofera publicațiilor un model online de lupta impotriva proastei informari. Programul va beneficia de…

- Televiziunea Antena 3 a fost amendata de Consiliul National al Audiovizual (CNA) pentru ca a prezentat drept reale imagini dintr-un moment artistic in care Mihai Gotiu se lupta cu jandarmii, tinand in mana un tarnacop.

- Primavara nu a venit înca, chiar daca am avut niște zile calde. Dovada sta ninsoarea care pica joi în Gorj. Zilele urmatoare este așteptata zapada și în alte zone ale țarii.

- Departamentul american de Stat a dat unda verde unui plan al Qatarului, in valoare de 197 milioane de dolari, vizand intarirea capacitatilor tehnologice si logistice ale centrului de operatiuni al fortelor sale aeriene. Aceasta vanzare va veni in sprijinul politicii externe si securitatii…

- Iarna capricioa sa care care a creat problem in toata Europa, a creat de asemenea și peisaje spectaculoase, mai ales in zonele care se intalnesc rar cu zapada. Imagini filmate cu o drona ne arata Venetia...

- Compania americana Raytheon a emis o cerere de oferta catre Aerostar pentru a afla mai multe informatii despre piesele pentru radarul Patriot care ar putea fi fabricate la Bacau. "Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru Aerostar de a furniza componente atat pentru sistemele Patriot…

- Dupa ce a colaborat cu artisti precum What’s UP, Connect-R, Ruby, Andra, si a lansat anul trecut primul album, “Adevarul”, Shift revine cu o noua piesa insotita de videoclip, “Minciuna”. Single-ul se regaseste pe urmatorul material discografic al artistului si este primul lansat din seria ce urmeaza.…

- Potrivit raportului anual elaborat de Centrul Sova specializat in studiul xenofobiei, numarul de condamnari pentru 'propaganda extremista' a trecut de la 228 de persoane in 2017, dintre care 47 au primit inchisoare cu executare, comparativ cu 220 de condamnati in total in 2016. Aproape 96%…

- Pentru cateva zile, sotul Majestatii Sale Margareta se afla in Orientul Mijlociu, pentru o vizita oficiala. Alteța Sa Regala Principele Radu o reprezinta pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, intr-o vizita in Emiratele Arabe Unite, care a inceput luni, la Abu Dhabi. Acolo, Principele…

- Black Matias si What’s UP sunt iarna pe val, iar acum a venit momentul pentru „Atat de rece”! Primul cod rosu din aceasta iarna, iar cei doi artisti lanseaza single-ul si clipul „Atat de Rece”. Piesa este produsa de What’s UP si compusa de cei doi artisti, iar clipul este regizat de Ionut Trandafir…

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Florin Salam, unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele de la noi din tara, are parte de o revenire in forta. La ultimul chef la care a participat, celebrul artist a facut un show de zile mari pentru care a fost recompensat cu mii de euro.

- Cosmin Olaroiu se vede obligat sa isi amane revenirea in fotbal. Doctorii din Emiratele Arabe Unite i-au interzis sa mai antreneze o echipa pana in vara, conform presei arabe. Cosmin Olaroiu s-a operat la o clinica din Barcelona. Imagini cu antrenorul, pe patul de spital FOTO Antrenorul…

- Cosmin Olaroiu e liber de contract din luna decembrie dupa desparțirea de Al Ahli Dubai, insa nu duce lipsa de oferte. Antrenorul in varsta de 48 de ani a fost contactat de Al Ahli Jeddah din Arabia Saudita, dupa ce gruparea l-a demis pe Sergiy Rebrov, anunța Emaratalyoum. ...

- Angajatii Romvilsa au suprins, pe un versant muntos din Parcul Natural Bucegi, imagini rare cu o capra neagra care coboara pe stanci. Filmuletul a fost foarte apreciat pe pagina de Facebook a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.

- În Italia, bataia cu portocale dateaza înca din Evul Mediu, de aceea, respectând tradițiile istorice, participanții sunt costumați asemeni cavalerilor medievali. Batalia cu citrice semnifica lupta pentru libertate și ține trei zile. La ea participa mii de orașeni, împarțiți…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au convenit cu ONU aspectele tehnice ale transferului sumei un miliard de dolari ca ajutor pentru Yemen, a anuntat marti purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, citat de Xinhua. El a precizat ca din totalul respectiv 930 de milioane de dolari vor fi folosite…

- In urma cu putin timp a fost trasa in dana 128 a Portului Agigea Platforma petroliera GSP Saturn sub pavilion Panama. Nava a venit din Marea Marmara si se pare ca va intra in exploatare in Marea Neagra.Uriasa instalatie a facut senzatie acum cateva zile la trecerea, prin stramtoarea Istambului, pe sub…

- Clientii au incercat sa ajute, insa, apa si pestii s-au raspandit in tot magazinul in doar cateva minute. Incidentul s-a petrecut intr-un hipermarket din capitala Georgiei, Tbilisi.

- Cine a urmarit live lansarea SpaceX Falcon Heavy a asistat la cateva momente extrem de spectaculoase. Unul dintre acestea a fost dat de scenele in care cele doua rachete Falcon 9, care au ajutat Falcon Heavy in drumul spre orbita terestra, au aterizat in tandem pe landing pad-urile de la

- Horseball este o adaptare a jocului argentinian pato, care reuneste insa elemente din rugby si baschet, iar jucatorii sunt calare pe cai. Scopul este de a marca goluri in cosul adversarilor, insa in prealabil trebuie efectuate minimum trei pase. Cosul se afla plasat la cel putin 3 metri inaltime.…

- O eclipsa totala de luna a putut fi observata miercuri, in momentul unei luni pline "albastre", atunci cand satelitul natural a fost mai aproape de Pamant. Aceasta a produs ceea ce astronomii numesc "super Luna albastra sangerie". La Bucuresti, eclipsa s-a vazut partial, doar in ultima ora, cand a iesit…

- Fostul consilier al primarului din Carei, blogerul politician fara studii superioare, a revenit la obiceiurile sale mai mult decat penibile. Lanseaza acuzatii de furt pentru preluarea de 2 poze la care a fost mentionata sursa. Oare omul acesta intelege notiunea de furt sau doar scoate din DEX cuvinte …

- Imagini de o violența ieșita din comun au fost surprinse la Școala Gimnaziala 28 Dan Barbilian din Constanța. O mamica a trimis pe pagina de Facebook a Reporter Neptun TV un filmuleț în care copilul sau este batut cu bestialitate de trei mame. Totul are loc pe holurile școlii, cel mai probabil…

- Fenomenul astronomic extrem de rar care va avea loc pe cer, pe 31 ianuarie 2018, este marcat de o serie de profeții apocaliptice. In ultima zi a primei luni a anului vom fi martofii unui fenomen foarte rar: Super Luna Albastra - Sangerie. Acesta combina trei fenomene in acelasi timp.

- Camilele din desert, acoperite de zapada, dupa ce o furtuna a lovit Arabia Saudita. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi au profitat de ocazie si s-au catarat pe colinele pline de…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs si regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfasurat in locatii spectaculoase din Romania si Turcia. Pentru noua productie autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Imagineaza-ți ca ești sub apa și dansezi printre valuri. Daca deja ți-e dor de vara și de zile calduroase in preajma oceanului, exact asta și-au dorit Axwell /\ Ingrosso sa-ți transmita sub forma unui videoclip fierbinte și plin de imagini pasionale. Clipul pentru piesa “Dreamer” este opera lui Henrik…

- Matmata din sudul Tunisiei este un oras multi traiesc in locuinte subterane. In anii 1970, aici s-au construit case la suprafata, dar multi localnici prefera sa locuiasca in casele lor traditionale.

- Scene de groaza in Alep. Presa siriana a lansat un video care demonstreaza luptele intre armata siriana și un grup extremist, in sudul Aleppei.Armata siriana efectueaza raiduri aeriene și focuri de tancuri care se exting considerabil.

- Nicusor Stanciu (24 de ani) si-a dat acordul pentru a se transfera de la Anderlecht Bruxelles la Sparta Praga, insa a fost dorit si de alte cluburi. Internationalul roman a reprezentat o tinta pentru mai multe cluburi din zona Golfului, printre care Al Hilal, Al Nasr (ambele din Arabia Saudita) si Al…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur cu magnitudinea 2, scrie digi24.ro.Cutremurul a fost inregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).

- Cel putin 11 persoane au fost ranite cand au incercat sa desparta doi adolescenti care incepusera o lupta cu cutite, la o scoala din centrul Rusiei. Un profesor si un elev de 16 ani au fost grav raniti. Potrivit rapoartelorcitate de corespondentul BBC, unul dintre cei doi implicati in lupta era fost…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Imagini socante vin de la Iasi dupa ce doi caini de lupta ataca dur trei oameni • Animalele au scapat dintr-o curte si au muscat la intamplare, fara ca nimeni sa poata face ceva • Oamenii din zona au spus ca sunt terorizati de mai mult timp de familia care detine cainii si au depus [...]

- Imagini spectaculoase in regiunea Harkov, unde noaptea trecuta au avut loc exerciții tactice ale unei brigazi de artilerie ucrainene.In doar 10 ore, videoclipul postat pe Facebook a adunat peste 5000 de vizualizari.

- Qatarul a declarat miercuri ca embargoul decretat impotriva sa in iunie 2017 de catre patru tari arabe echivaleaza cu ''un razboi economic'' si ca incearca sa obtina despagubiri pentru toti cei care sunt afectati de criza, relateaza AFP. Intr-o conferinta de presa la Doha, purtatoarea de cuvant a…

- Parte de gama Acer Predator de accesorii pentru gaming, noul ecran cu rata de refresh la 120Hz poate reda imagini cu rezolutie UHD 4K pe o diagonala de 65”. Mare cat un televizor, dar cu dotari specifice mai degraba monitoarelor pentru gaming, noul BFG Predator include suport pentru tehnologia NVIDIA…

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie News.ro, care citeaza Reuters. EAU fac parte din coalitia internationala condusa de Arabia…

- Va prezentam o selecție de imagini realizate de: Jakab Gyula Csaba, Dan Ille, Selegean Ovidiu și Oradea Instantanee. Mii de oradeni la spectacolul de Revelion organizat in Piața Unirii In noaptea dintre ani toate drumurile oradenilor au dus spre Piața Unirii. Cu minute bune inainte de…

- Frigul a pus stapanire pe centrul și estul Statelor Unite. Din cauza ninsorilor și a gerului patrunzator activitatea oamenilor este paralizata. Totodata, porțiuni din celebra cascada Niagara s-au transformat in sloiuri de gheața, care le-au oferit turiștilor un peisaj de neuitat.

