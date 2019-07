Stiri pe aceeasi tema

- Județele Timiș, Arad și Hunedoara au fost, mai intai, sub cod portocaliu de furtuna. S-a emis apoi cod roșu pentru mai ulte zone. Imagini din timpul furtunii care a maturat țara. The post Vijelie in vestul țarii. Imagini din timpul furtunii appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța averse torențiale ce vor cumula 35-40 l/mp, intensificari puternice ale vantului, grindina de dimensiuni medii și descarcari electrice frecvente. Alerta este valabila pentru zona localitaților Arad, Felnac, Zadareni.…

- Un elev de liceu și-a pierdut viața, seara trecuta, pe patul de spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in Arad. Tanarul a fost izbit in plin de o mașina, dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Șoferul in varsta de 30 de ani, care circula pe strada Tiberiu, la intersecția ...…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabila incepand de astazi, de la ora 18.20, pana maine, la ora 9.00, pentru mai multe zone din județul Arad. Conform specialiștilor, fenomenele vizate sunt „scurgeri importante pe versanti, torenti,…

- Cinci judete din nordul si vestul tarii se afla sub Codul portocaliu de furtuni miercuri seara, potrivit unor avertizari nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie informeaza Agerpres. Astfel, pana la ora 19:45, in mai multe localitati din judetele Suceava si Botosani se…

- Meteorologii au anunțat, astazi, doua coduri galbene de vreme severa imediata in vestul țarii. Se anunța intensificari ale vantului cu viteze la rafala ce vor depași temporar 90-100 km/h asociate cu ploaie in județele Caraș Severin și Hunedoara la cota de peste 1800 m. Avertizarea este valabila pana…

- Sfarșit de saptamana plin pentru pompierii din județul Arad. Salvatorii au efectuat, in ultimele trei zile, doua misiuni pirotehnice. Astfel, vineri seara, echipa pirotehnica a ISU Arad s-a deplasat in localitatea Magulicea pentru a ridica un proiectil perforant exploziv, gasit in urma unor lucrari…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 79 intre Șimand și Chișineu Criș, in județul Arad, intre un autoturism și un tir. Șoferul mașinii, un tanar de 22 de ani a ramas incarcerat. Din pacate, dupa ce a fost scos dintre fiare, medicii au declarat decesul, pentru ca nu raspundea manevrelor de resuscitare Ciculația…