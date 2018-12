Fenomenul s-a produs in localitatea Tlyarata, din Daghestan, in data de 27 decembrie. Daca aceasta mare masa de zapada nu a produs nicio victima, in schimb ce care s-a produs la marginea orașelului Mnogovershinyi din ținutul Habarovsk al Federației Ruse a purtat cu ea 11 persoane, dintre care doua au decedat.

In zona care este afectata și de o furtuna de zapada a fost decretata starea de urgența. Cu 4 zile in urma aceeași regiune a fost in topul știrilor ca urmare a unui alt fenomen natural. O colina fost rasa, de o forța necunoscuta, aproape pana la poale și a stavilit cu rocile cazute…