- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii. Specialiștii avertizeaza ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 de kilometri/ora. Atentionarea cod galben de…

- Unul dintre cerbi a simțit prezența omului și, la randul sau, il urmarește cu atenție. Cerbul este un animal erbivor adaptat zonelor montane cu paduri intinse, care asigura condițiile de liniște, adapost și hrana. Poate fi regasit și in zonele de deal, iar in ultimele decenii a fost reintrodus…

- Un cerb a fost salvat de lucratorii de la Direcția Silvica Argeș in timp ce patrulau intr-o padure de la Ocolul Silvic Vidraru, in zona Arefu. Aceștia au observat ca cerbul, aflat la un punct de hranire amplasat de angajații Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, era inconjurat și atacat de o haita…

- Scandal uriaș la Fundul Tutovei, județul Suceava, unde un cerb a fost ucis, i s-a taiat un corn și a fost abandonat sub un copac, unde a și fost gasit de oamenii satului. Este subiect de controversa intre reprezentantii Asociatiei Wild Bucovina si Romsilva. Cei care reprezinta ONG-ul amintit au sustinut…

- Imaginile cu un cerb filmat in timp ce se juca cu un cal in Breaza, Suceava, au starnit controverse in randul iubitorilor de animale. Membrii unei asociații susțin ca localnicii au ucis cerbul care s-a apropiat de gospodariile din comuna. De cealalta parte, reprezentanții Romsilva indeamna sesizarea…

- A debutat ediția 2018 a tradiționalei campanii „Luna plantarii arborilor”, organizata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. Campania este derulata in fiecare an in perioada 15 martie -15 aprilie. „In acest an – ne-a informat ing. Alexandru Szabo, de la Compartimentul Regenerari al Direcției Silvice…

- Imagini spectaculoase filmate intr-o padure din Parcul Natural Bucegi. Un grup de capre negre a fost filmat de paznicii din zona, in timp ce patrulau. Capra Neagra este un animal erbivor care traiește in zonele stancoase montane din Europa, avand picioare musculoase și copite despicate,…

- Luna Plantarii Arborilor a debutat vineri, 16 martie, printr-o actiune de impadurire organizata de Ministerul Apelor si Padurilor si Regia Nationala a Padurilor - Romsilva pe raza localitatii Dor Marunt din judetul Calarasi. Evenimentul, la care au participat domnul Dragos Ciprian Pahontu, directorul…

- Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, sustine ca 80% - 85% dintre stupine nu au fost afectate de gerul din aceasta primavara, insa sunt si zone unde puietul a fost compromis, respectiv in judetele Harghita, Covasna, Mures si Suceava. "Din pacate, schimbarile…

- Imagini foarte rare cu un ras care se hraneste cu prada sa, o caprioara, au fost surprinse intr-o padure administrata de Regia Nationala a Padurilor– Romsilva, in Ocolul Silvic Avrig. Fotografiile au fost postate pe pagina de facebook a...

- Dancila, apel catre cei afectați de inundații: Prioritatea noastra in acest moment este sa convingem oamenii sa paraseasca zona, a spus șefa Executivului, joi, in ședința de Guvern. Premierul a mai precizat ca Ministrul Afacerilor Interne este pregatit in acest moment si pentru o evacuare fortata. ”Nu…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a postat cateva imagini foarte rare cu un ras care se hranește cu prada sa, o caprioara, in padurile administrate de Ocolul Silvic Avrig. ”Exemplarele de ras sunt monitorizate de colegul nostru Daniel Lungoiu pe baza urmelor lasate de feline. Rașii au fost surprinși…

- In 2017, au fost incadrati in piata muncii aproape 12.000 de someri participanti in cadrul programelor de formare profesionala oferite de stat, potrivit monitorizarii efectuate timp de 12 luni de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Distributia geografica a cursurilor de formare…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Valoarea pagubelor provocate de taierile ilegale și pașunatul abuziv, anul trecut, este de 13.441.722 de lei, potrivit Romsilva. Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel cu 2016. Este vorba…

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, s-a mentinut anul trecut la acelasi nivel scazut, fiind inregistrati 47.713 metri cubi de lemn taiati ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniti…

- Garda Forestiera Brașov exercita in domeniul silviculturii și in domeniul cinegetic, pe raza teritoriala a județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu funcțiile corespunzatoare celor atribuite autoritații publice centrale care raspunde de silvicultura, in prezent Ministerul Apelor și Padurilor.…

- Angajatii Romvilsa au suprins, pe un versant muntos din Parcul Natural Bucegi, imagini rare cu o capra neagra care coboara pe stanci. Filmuletul a fost foarte apreciat pe pagina de Facebook a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș INCOMPATIBILITATE In perioada…

- Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, are o suprafața de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt paduri. Parcul este situat in vestul țarii, pe raza județului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori valabila pana sambata dupa-masa. Meteorologii se așteapta la cantitați insemnate de precipitații și la intensificari de vant. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori abundente.…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 5,1 milioane de lei pentru continuarea proiectului Parcul Memoriei Naționale „Stejarii Romaniei – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MANDRIA. In luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Vrancea a aprobat in…

- Imagini extrem de rare cu o lupta intre doi zimbri in libertate, un mascul și o femela, au fost surprinse de rangeri in Parcul Natural Vanatori Neamt din cadrul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva. Imaginile au fost filmate in cursul acțiunilor de monitorizare a turmelor de zimbri din…

- Comisia Centrala de Arbitri i-a delegat in aceasta saptamana pe arbitrii Hagiu – D. Pavel la partida CSM Roman – CSM Bucuresti (feminin, meci incheiat cu 25-29) si pe Durnea – Toaca la partida HC Dobrogea Sud Constanta – Politehnica Iasi. Ambele cupluri nu fac parte din lotul pentru Liga Nationala…

- Romsilva a publicat imagini rare cu patru cerbi care s-au apropiat de agajații Regiei aflați intr-o patrulare prin Ocolul Silvic Mehadia. Imagini rare publicate de Romsilva. Patru cerbi au fost surprinși de angajații Regiei care se aflau intr-o misiune de patrulare prin Ocolul Silvic Mehadia din județul…

- In clasamentul national, pe primul loc se afla judetul Vaslui cu 389 de scoli cu wc-uri in curte, urmat de Suceava, cu 217 de scoli, si Botosani, respectiv Iasi, cu cate 207 scoli fiecare. La polul opus, se gasesc Ilfov (o scoala), Mures (doua scoli) si Giurgiu (opt scoli). Ministrul Educatiei, Liviu…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritațile locale, județene și centrale vor face ca toate unitațile școlare din Romania sa aiba condiții decente pentru educația elevilor…

- Padurarii din cadrul Ocolului Silvic Mehadia din cadrul Directiei Silvice Caras-Severin au filmat patru cerbi intr-o padure apartinand Romsilva, iar imaginile, surprinse pe timpul zilei, au fost postate pe pagina de Facebook. "Angajatii Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva se aflau intr-o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Silvicultorii se pregatesc pentru campania de impadurire din primavara, in pepinierele Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva fiind scoși la șanț puieții care vor fi plantați in perioada urmatoare. Puieții forestieri sunt pastrați in sol nisipos, care protejeaza radacinile, asigurand peste iarna pastrarea…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul politistilor si angajatilor Garzii Forestiere, anunta oficial Romsilva. Astfel, in…

- Dupa ce in urma cu cateva zile, in Parcul National Piatra Craiului, a fost filmata o haita de șapte lupi , acum, o camera de monitorizare a faunei a surprins imagini rare cu un ras, la trei ani dupa ultima aparitie in zona a unui asemenea exemplar. Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialiștii…

- Pentru corecta informare a publicului asupra stirilor difuzate in data de 10 ianuarie a.c., in spatiul media, referitoare la ”trucarea” unei licitatii organizata de Directia Silvica Hunedoara, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva face urmatoarele precizari: In 24 octombrie 2017, pe baza suspiciunilor…

- Intalnire de gradul zero intr-o padure din Argeș! Doi padurari de la Ocolul Silvic Vidraru, Direcția Silvica Argeș, intr-o patrulare, au intalnit o ursoaica cu doi pui. Unul din pui s-a urcat intr-un arbore, iar padurarii s-au retras pentru a permite ursoaicei sa-și recupereze puiul. In padurile Ocolului…

- Specialiștii de la Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va invața cum se planteaza corect bradul ecologic pe care l-ați cumparat de Craciun. Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea…

- Oficialii Consiliului Concurentei au anuntat, miercuri, faptul se face o investigatie “privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate Regia Nationala A Padurilor – Romsilva RA, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ al Directiei Silvice…

- Surse din PSD susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Deneș, senator de Bistrița. Ioan Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament pe listele USL, din partea PNL, iar dupa ruperea alianței, Deneș…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva a plantat peste 33 de milioane de puieti forestieri, in 2017, regenerand o suprafata totala de 15.451 de hectare de paduri de stat, in crestere cu 8% fata de programul anual, sumele alocate din fondul de conservare si cel de ameliorare depasind 181,3 milioane…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…