Imagini spectaculoase cu Ludovic Orban. Cum a fost surprins liderul liberalilor

- Liderul mondial, Simona Halep, iși petrece timpul intre turnee și antrenamente, iar in timpul liber sta langa familie, iese cu amicii și merge la cumparaturi. Instagram e aplicația pe care o acceseaza cel mai mult, postand imagini cu ea și cu cei apropiați, intre care nepoțica Tania ocupa un loc privilegiat.…

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine candidatura lui Crin Antonescu la alegerile europarlamentare, spunand ca experienta politica a acestuia il face un candidat puternic si are sanse sa ajute Romania din Parlamentul European

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu ar fi rau daca primele nume pe lista PNL a candidaților pentru alegerile parlamentare sa fie„Ludovic Orban,Vasile Blaga și Crin Antonescu”.Liderul PNL a anunțat ca pana acum s-au inscris pe lista Cristian Bușoi, Mircea Hava și alți liberali,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor forma o echipa de lucru pentru negocieri privind sustinerea unei motiuni de cenzura, scrie Agerpres."Vom forma o echipa de lucru astfel incat sa fie implicati mai multi colegi in derularea acestor negocieri. Inca nu am stabilit…

- Kremlinul a difuzat luni imagini cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in vacanta in Siberia, transmite DPA. Seful statului rus este prezentat din nou in ipostaze active in aer liber, in drumetie...

- "Eu sunt convins ca Iohannis ar putea sa blocheze legea pensiilor. Sunt absolut convins. El mai stie ceva, ca noi ceea ce prezentam chiar facem si romanii simt. Au inceput sa simta si o sa simta din ce in ce mai mult, si parerea mea este ca este in stare de orice impotriva acestui Guvern, acestei…