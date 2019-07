Stiri pe aceeasi tema

- Justin Biber nu mai are degete ca sa numere cate propietati are! Dar niciuna nu este ca ultima. Artistul si-a cumparat o casa superba! Vila are o curte imensa, priveliste spectaculoasa si o piscina. Da si pretul a fost unul cat se poate de piperat. Artistul a scos din buzunar 9 milioane de dolari.

- O echipa de cercetatori din cadrul Universitații Ben-Gurion din Negev (BGU) a publicat recent un studiu privind impactul dietei mediteraneene și cu conținut redus de carbohidrați și a exercițiilor fizice, folosind imagistica prin rezonanța magnetica pentru a mapa distribuția grasimii corporale.…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 20.20 (03.20 GMT), provocand avarii unor cladiri, incendii si ranirea usoara a catorva persoane, seismul fiind de opt ori mai puternic decat cel care a zguduit aceeasi regiuni cu o zi in urma,…

- În timpul întâlnirii din Japonia, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, vor discuta despre solutionarea situatiei din Ucraina, situatia în jurul Iranului si sprijinirea procesului de pace din Siria, a anuntat consilierul presedintelui rus,…

- Bogdan Dragomir, manager Bio Danubius, și Catalin Tibuleac, guvernator al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunarii” ne spun ce inseamna turismul responsabil și cat de important este. Produsele și preparatele tradiținale sunt cat se poate de naturale și ne incanta papilele gustative atunci…

- Pregatirile pentru vizita Papei Francisc la Blaj au intrat in linie dreapta. Micul oraș din județul Alba așteapta cu emoție unul dintre cele mai importante evenimente din istoria sa. Campia Libertații și Piața 1848, cele mai importante locuri de pe traseul suveranului Pontif sunt deja pregatite. Campia…

- O vacanta pe o insula pustie este de departe cea mai spectaculoasa, unica, relaxanta, idilica experienta pe care o poate trai un turist, in materie de calatorii. Cati dintre voi nu s-au imaginat pe o insula tropicala, lenevind in hamac, sub un palmier,...

- Un individ a deschis focul sambata intr-o sinagoga din apropiere de San Diego (sudul Californiei), facand un mort si trei raniti, printre care un rabin, si presedintele american, Donald Trump, a denuntat imediat o "crima motivata de ura", scrie agerpres.ro.