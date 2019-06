IMAGINI ȘOCANTE Un șofer de 70 de ani a făcut accident, când ducea 3 femei la biserică: O persoană a murit, 4 sunt rănite O persoana a murit si patru persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs pe o strada din municipiului Pitesti. Un sofer in varsta de 70 de ani a provocat un accident mortal in Pitesti, in timp ce ducea trei femei la biserica. Batranul n-a mai dat prioritate in intersectie si a spulberat frontal un autoturism care circula rergulamentar. In urma impactului deosebit de puternic a rezultat decesul uneia dintre cele 3 femei care se aflau in masina batranului si ranirea a celorlalte 5 persoane implicate in accident. Femeia care a murit avea 74 de ani. Citește și: Demisie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

