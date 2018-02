Stiri pe aceeasi tema

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- O camera de supraveghere a surprins accidentul rutier ce a avut loc in aceasta seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. In imaginile surprinse se observa cum grupul de pietoni traverseaza pe marcajul pietonal. La un moment dat soferul autoturismului Volkswagen Polo intra in plin in grupul de pietoni.…

- Cel putin 35 de persoane au murit miercuri in Peru dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia, potrivit France Presse.Bilantul de pana acum al accidentului de autocar este de 35 de morti si…

- La doar 21 de ani, a devenit vedeta pe Internet dupa ce a decis sa-si injecteze în bicepsi ulei. Si asta nu a fost tot! Kirill Tereshin, caci despre el este vorba, dupa ce si-a vopsit parul în nuante vibrante, a început sa se machieze,

- O domnisoara care se ocupa cu piercingul a luat decizia de a-si taia degetul mic de la o mana, anul trecut de Valentine's Day, pentru ca i se parea ca arata mai frumos. Si nu s-a oprit aici. Filmul nebuniei a mers mai departe.

- Un cal care a tras caruta plina de lemne pana in varful dealului nu a mai rezistat poverii si a cazut la pamant. Stapanul incearca sa-l "resusciteze". Potrivit martorului, incidentul a avut loc in cartierul Galata.

- Un accident rutier a pus pe jar cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta! A fost solicitata în prima faza si Descarcerarea de la ISU Dobrogea, dar, din fericire, nimeni nu a ramas încarcerat în masina care s-a

- Un scandal sangeros a izbucnit intr-un club din Pestisani, un tanar fiind batut crunt de patru scandalagii, informeaza observator.tv. Potrivit politistilor, totul s-a intamplat pe 28 ianuarie, in jurul orei 2:30.

- Un grav incident s-a petrecut intr-o spalatorie! Un barbat a fost ucis, dupa ce a primit un pumn in plina figura, apoi a cazut lat. S-a lovit la ceafa la impactul cu solul. Ucigasul a mai lovit, imediat, un barbat, care a cazut si el la pamant. A scapat cu viata! A

- Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce un autovehicul a lovit un grup de pietoni de pe o strada aglomerata din Shanghai, au anuntat, vineri, autoritatile locale, informeaza CNN. Potrivit autoritatilor, in urma accidentului, 18 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar trei dintre…

- Imagini de o violența ieșita din comun au fost surprinse la Școala Gimnaziala 28 Dan Barbilian din Constanța. O mamica a trimis pe pagina de Facebook a Reporter Neptun TV un filmuleț în care copilul sau este batut cu bestialitate de trei mame. Totul are loc pe holurile școlii, cel mai probabil…

- Accidentul s-a petrecut miercuri, in Moisei. Camerele de supraveghere din zona l-au surprins pe soferul unui autoturism care a pierdut controlul volanului in timpul unui viraj, pe carosabilul inghetat. In imagini se vede cum autoturismul loveste peretele unei cladiri, dupa care un pieton aflat pe…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Va anuntam, de la inceput, ca imaginile va pot afecta emotional, mai ales daca sunteti si parinti. Nu vezi, in fiecare zi, un copil facand baie intr-o tigaie, aproape, asezata pe foc.

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Prima zapada adevarata din acest an a cazut peste țara. Copacii se inoadie sub greutatea ninsorii, iar pe alocuri s-au format troiene. Va invitam sa urmariți o galerie foto cu imagine care surpind Chișinaul dis-de-dimineața, acoperit de zapada.

- Un iesean s-a ales cu maxilarul rupt dupa ce a fost rupt in bataie intr-un salon al Institutului de Psihiatrie din Iasi. Familia acuza conducerea unitatii sanitare de neglijenta. (VEZI SI: Fratele Biancai Dragusanu rupe tacerea dupa ce a fost snopit in bataie de politisti! Vedeta TV face si ea declaratii…

- Dresorii au incercat cu disperare sa scoata calul din ghearele felinelor, dar au reusit sa faca asta abia dupa minute bune, cand acesta a fost zgariat si muscat de mai multe ori. De altfel, animalul s-a ales cu rani serioase de la mușcaturile pradatorilor.

- Fata de 3 ani, batuta fara mila de mama ei! Mama din Bahia Blanca, Argentina, a acuzat-o pe fata ca i-a furat tableta. Furioasa, femeia nu a stat pe ganduri si a inceput sa isi bata fiica. Micuta de 3 ani a fost ridicata de par si apoi lovita violent peste cap. Intamplarea a avut loc in Bahia…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și o ancheta a fost pornita pe numele sau. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- Videoclipul a aparut luna trecuta la o televiziune din Rusia si arata cum oamenii de stiinta rusi folosesc un caine pentru a demonstra o noua „tehnologie de respiratie lichida”, relateaza IFL Science.

- Din 2018, producatorii autohtoni si importatorii de produse de tutungerie, vor fi obligati sa imprime pe pachetele de tigari imagini si mesaje socante despre consecintelor nefaste ale fumatului. Reglementrea a intrat in vigoare in data de 1 ianuarie.

- Accident ingrozitor intr-un lift. O femeie a ramas fara un picior dupa ce s-a impiedicat și a fost prinsa de ușa in timp ce era atenta la telefonul mobil.Totul s-a intamplat in China, iar teribilul accident a fost surprins de camerele de supaveghere ale liftului.

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- Un tânar model care și-a pierdut un picior din cauza unui sindrom de șoc toxic, provocat de un tampon, spune ca ”inevitabil” va ramâne și fara celalalt membru inferior. Lauren Wasser a facut cangrena și infarct din cauza infecției, iar unul dintre picioare i-a fost…

- UPDATE Doua persoane au murit.Grav accident petrecut pe DN 1! Trei mașini au fost implicate in tragicul accident in urma caruiau au rezultat 12 victime. Traficul e blocat, in localitatea Lugașu de Jos. „In accident au fost implicate trei autoturisme. Polițiștii rutieri se afla la fața locului…

- Doua bancomate au fost furate cu totul, duminica noapte, din magazine din Medgidia si Harsova. Intreaga operatiune a hotilor a fost surprinsa de camerele de supraveghere si au ajuns virale pe retelele de socializare.

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat luni pe un pod peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), a anuntat NBC News, citand autoritatea statala de transport si media locala, transmite Reuters. Deocamdata, nu se știe cate victime sunt.Amtrak a confirmat incidentul,…

- O serie de imagini si inregistrari video cu un caine impuscat in cap au aparut pe Facebook. Din primele date, Politia a descoperit ca animalul ar fi fost impuscat accidental la o vanatoare autorizata din zona satului Taga din judetul Cluj. O asociatie de protectie a animalelor din Dej a declarat ca…

- S-a aflat motivul pentru care Magdalena Serban, femeia care a impins-o in fața metroului pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani si a incercat sa omoare o alta tanara in acelasi fel. Potrivit anchetatorilor, in timp ce se afla in Spania, a fost exploatata de o femeie care are trasaturi…

- Momentul în care tânara de 25 de ani este împinsa pe șine de catre o femeie cu probleme psihice a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum tânara de 25 de ani a fost împinsa, în timp ce se uita în telefonul mobil…

- Ies la iveala detalii socante cu privire la incidentul petrecut la metroul bucurestean, acolo unde o femeie de 36 de ani a impins in fata metroului o tanara de 25 de ani. Conform martorilor, femeia de 36 de ani a impins-o pe tanara chiar cand se apropia metrolul de statie. Se pare ca tanara era cu…

- Crima de la metrou a ingrozit intreaga tara! Dupa ce a fost prinsa de catre autoritati, noi detalii ies la iveala. Femeia care a ucis cu sange rece se pare ca nu numai a impins-o pe tanara.

- Anchetatorii incearca in continuare sa afle motivele care au impins-o pe criminala de la metrou sa comita oribila fapta de marți seara. Dupa mai multe ore de audieri, femeia a fost reținuta de polițiști, miercuri dimineața.La audieri, femeia care a impins o tanara in fața metroului, in stația…

- Femeia suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor, unde a impins in fata metroului o tanara de 25 de ani, a fost retinuta de procurori. Cu cateva ore inaintea incidentului de la Dristor, femeia a impins in fata metroului o alta tanara, dar aceasta nu a patit nimic. Acest incident…

- Criminala de la metrou a fost reținuta, la cateva ore dupa comiterea crimei din stația Dristor 1 . Suspecta a fost prinsa de polițiști și audiata pentru stabilirea circumstanțelor in care au avut loc faptele de marți seara. Principala suspecta in cazul crimei de la metrou se numește Magdalena Șerban,…

- Oana Zavoranu socheaza din nou cu marturisiri tulburatoare. Pentru ca nu a reusit sa se desparta de motanelul Marty, pe care l-a iubit enorm, Oana l-a dezgropat, l-a tinut la congelator si apoi l-a impaiat. Diva a povestit totul, cu lux de amanunte, pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania. A (VEZI…

- O profesoara din Miercurea Ciuc a fost imbrancita si lovita de un elev de 14 ani, chiar in timpul orei! Femeia a reusit sa se apere doar dupa ce si-a transformat catalogul in scut. Si, chiar daca elevul nu poate raspunde penal pentru faptele sale, politistii au deschis un dosar de cercetare.

- Momentul in care copilul copilul de 5 ani sta in genunchi si plange in fata barbatului deghizat in Mos Nicolae ar fi fost filmat cu telefonul intr-o comuna de pe Valea Bargaului, potrivit bistriteanul.ro. Apoi, mama baiatului i-a trimis inregistrarea tatalui copilului, care este stabilit in județul…

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost accident mortal de o masina care nu i-a acordat prioritate la trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe Calea Bucuresti din Brasov, pe aceeasi trecere de pietoni unde anul trecut a fost ucisa o fata de 16 ani.

- Fostul presedinte georgian Mihail Sakasvili a amenintat cu sinuciderea, dupa ce fortele de securitate din Kiev au facut perchezitii la locuinta acestuia. Fortele de ordine au descins în aceasta dimineata la locuinta fostului lider, iar acesta s-a urcat pe acoperisul cladirii si a amenintat…

- Scandal imens in Turcia cu doi romani in prim-plan: Marius Sumudica si Cristian Sapunaru. Antrenorul a fost batut de unul dintre tehnicienii lui Alanyaspor.Citește și: Se anunța schimbari radicale la programul Prima Casa: Cum vor fi afectați romanii Antrenorul echipei Kayserispor, Marius…

- Un alt accident de circulatie a avut loc in noaptea de vineri spre sambata la iesirea din municipiul Buzau, cand un barbat de 37 de ani din Ilfov a virat stanga pentru a intra intr-o statie Peco si a fost lovit violent de un autoturism BMW condus de un tanar de 21 de ani din Buzau.In urma…

- In imaginile care au fost devenit deja virale pe internet, fetita este vazuta cum se da intr-un leagan improvizat in timp ce tatal ei se antreneaza. Aceasta aduce o perna protectoare si ii cere tatalui ei sa loveasca. Barbatul intreaba: "Poftim? Esti sigura? Bine atunci". Imediat dupa ce primeste un…