Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arizona, SUA, a fost atacata și ranita de un jaguar, dupa ce a trecut de bariera de la o gradina zoologica pentru a-și face un selfie cu animalele, relateaza CNN, citeaza digi24.ro.Femeia a fost atacata la gradina zoologica Wildlife World, din Parcul Litchfield.

- Imagini șocante au fost surprinse la un bloc de locuințe in orașul scoțian Glasgow. O femeie de 30 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de la etajul 11, acolo unde locuia impreuna cu soțul sau.

- Femeia de 41 de ani oprise regulementar la semafor cand a fost izbita de o alta mașina. In ajutorul ei au sarit 4 barbați care au spart geamul portierei cu un stingator și au tras-o pe femeie afara. Chiar daca interventia a durat numai cateva secunte, cei 4 au suferit arsuri, insa femeia a…

- O femeie de 40 de ani a ajuns la reanimare cu traumatisme grave, dupa ce a fost impinsa cu putere pe scara blocului in care locuia. Incidentul, care s-a produs acum o luna, a fost surprins de camerele de supraveghere din scara.

- Un barbat este acuzat de tentativa de omor, dupa ce si-a lovit intentionat soacra cu masina. Femeia in varsta de 50 de ani a ajuns la spital cu multiple contuzii. Barbatul aflat la volanul masinii sale a vazut-o pe soacra lui pe strada, a tras de volan si a dat peste ea, lovind-o in…

- Tudor Simionov si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), canotorul roman incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre fara invitatii la o petrecere...

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Tudor Simionov, romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi…