Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Tudor Simionov, romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi…

- Sportivul roman Tudor Simionov, canotor dinamovist, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde lucra ca bodyguard la un club de noapte. El si-a aparat colegii, fiind considerat erou de catre presa engleza, informeaza...

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre…

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre…

- Un sofer din Timisoara, Romania a suprins niste scene tulburatoare cu doi tineri care se aflau sub influenta unei substante dubioase, aparute recent pe piata narcoticelor din tara. Este vorba despre drogul Zombie, o substanta psihoactiva, care provoaca un comportament inadecvat.