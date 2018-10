Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara a fost filmata in timp ce lovea un elev in varsta de 11 ani, pe care ulterior l-a scos in șuturi din clasa. Totul s-a petrecut intr-o școala din Goose Creek Berkeley County, South Carolina.

- Un primar din Argeș a ales sa faca din ziua nunții fiicei sale una tare speciala. Așa ca domnișoara, spre deosebire de alte mirese care sunt duse la altar cu mașini ultima fița, a acceptat sa fie condusa intr-o caruța trasa de boi. Primarul Ionel Dulama din Rucar a ales aceasta tema pentru toata nunta…