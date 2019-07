Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au decedat si alte peste 190 au fost ranite dupa ce un oras din provincia Liaoning, situata in nord-estul Chinei, a fost lovit de o tornada puternica, au anuntat miercuri autoritatile locale citate de agentia Xinhua, potrivit agerpres.ro. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul…

- Un bloc de noua etaje s-a prabușit miercuri seara in orașul Otaci din Republica Moldova, iar 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate inainte de prabușirea imobilului, informeaza site-ul publika.md.Inspectoratul pentru Situații de Urgența a confirmat informația și a adaugat ca nicio…

- Imagini incredibile surprinse in China, acolo unde un tanar de 28 de ani a salvat viața unui copil care a cazut de la etajul cinci al unui bloc. Unul dintre cele mai mari pericole pentru un copil nesupravegheat este o fereastra deschisa.

- Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marți, pe raza localitații Drajna din județul Calarași, dupa ce a fost lovit de o tornada. The post Imagini infioratoare! Momentul in care autocarul cu 40 de oameni la bord e lovit si rasturnat de tornada appeared first on Renasterea banateana .

- Tornada uriasa in Romania, un autocar rasturnat, case fara acoperisuri.video+foto Imagini terifiante cu tornada au fost postate de numerosi martori ai fenomenului meteo extrem, inaintre ca acestia sa faca legatura cu accidentul rutier. Secretarul de stat Raed Arafat a declarat la Realitatea TV ca opt…

- Fenonem meteo extrem de periculos in judetul Calarasi. Un vartej urias, care seamana cu o tornada, a fost filmat marti dupa-amiaza in localitatea Drajna, in timpul unei furtuni care a spulberat Baraganul. Un autocar cu 40 de oameni la bord a fost rasturnat de vijelie, sapte oameni fiind raniti. Inspcetoratul…

- O tornada uriasa a lovit la Drajna, in judetul Calarasi, iar soferii au oprit sa priveasca si sa filmeze uluiti imagini cum rar s-au mai vazut in Romania. The post O tornada uriasa a lovit la Drajna. Imagini cum rar s-au mai vazut in Romania (Video) appeared first on Renasterea banateana .