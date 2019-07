Stiri pe aceeasi tema

- Sase oameni au murit si peste 120 au fost raniti, dupa ce o tornada a lovit orasul Kaiyuan, din China. Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri. A scos copaci din radacini, a luat...

- BARAJ LIGA 1, U CLUJ - HERMANNSTADT // Partida din prima manșa a barajulul pentru Liga 1 dintre U Cluj și Hermannstadt, scor 0-2, a fost umbrita pe final de incidentele dintre forțele de ordine și suporterii gazdelor. In prelungirile meciului, la scorul de 0-2, un suporter al „șepcilor roșii" a patruns…

- Polițistul Cristian Amariei care a fost ucis la Timiș, duminica, in timpul unei misiuni, a fost condus pe ultimul drum joi, iar de la ceremonie nu a lipsit nici IPS Ioan, Mitropolitul Banatului.

- ''Anumite gasti sunt purtate dintr-o parte in alta, cu autocarele, pur si simplu coborati la comanda din autocar, pusi sa injure, urcati din nou in autocar. Unde merge din nou doamna prim-ministru cu echipa de ministri care am fost, in locul respectiv ne asteptau din nou si asa mai departe. Sunt…

- Fenonem meteo extrem de periculos in judetul Calarasi. Un vartej urias, care seamana cu o tornada, a fost filmat marti dupa-amiaza in localitatea Drajna, in timpul unei furtuni care a spulberat Baraganul. Un autocar cu 40 de oameni la bord a fost rasturnat de vijelie, sapte oameni fiind raniti. Inspcetoratul…

- E furtuna violenta in zona Autostrazii Soarelui. Multi soferi inainteaza cu greu prin ploaia torentiala si vantul puternic. Conform autoritaților din Calarași un autocar ar fi fost rasturnat de rafalele puternice de vant și a fost activat codul rașu de intervenție.

- Dupa ce au mers pe poligon pentru exercitii de tragere, mascatii de la CNA au realizat o sesiune foto de suflet."Cine a spus ca exercitiile de tragere ale mascatilor nu pot sa se incheie cu o sesiune foto? Se pare ca pot. Pentru ca au si ei partea lor... 'alba si pufoasa'.