- Un bloc de noua etaje s-a prabușit miercuri seara in orașul Otaci din Republica Moldova, iar 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate inainte de prabușirea imobilului, informeaza site-ul publika.md.Inspectoratul pentru Situații de Urgența a confirmat informația și a adaugat ca nicio…

- Imagini incredibile surprinse in China, acolo unde un tanar de 28 de ani a salvat viața unui copil care a cazut de la etajul cinci al unui bloc. Unul dintre cele mai mari pericole pentru un copil nesupravegheat este o fereastra deschisa.

- Marea finala a concursului internațional Eurovision s-a ținut pe scena din Tel Aviv, acolo unde 26 de țari s-au luptat pentru titlul de caștigator al Eurovision, ediția 2019. Cel mai controversat moment al serii a fost, fara dubii, prestația de numai 10 minute a Madonnei.

- O acrobata columbiana a murit pe o scena, dupa ce a cazut de la o inalțime de șase metri, in timpul unei repetiții pentru un spectacol de circ pe care urma sa il susțina in Turcia. O fata din Deva a fost gasita moarta, de iubitul ei, in cada din baie FOTO Acrobata, Angelica Suarez, in varsta…

- Peste 5.000 de oameni au fost nevoiți sa își paraseasca locuințele dupa ce un baraj s-a rupt în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale care au afectat estul Canadei, potrivit postului CBC. O porțiune a unui baraj din zona localitații Sainte-Marthe-sur-le-Lac, o suburbie a orașului…

- Cel putin 25 de persoane au decedat atunci cand autocarul cu care calatoreau a cazut intr-o rapa, duminica seara in Bolivia, acesta fiind cel mai grav accident rutier din tara sud-americana de la inceputul anului, transmit AFP si dpa.''Suntem in curs de recuperare a corpurilor, avem pana in…

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 5 13 aprilie a.c., "Sea Shield 19ldquo;, cel mai mare exercitiu multinational naval in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre. La exercitiul din acest an participa 14 nave militare romanesti si sase nave militare din Bulgaria,…