Imagini șocante din Galați. O patrulă de poliție stă în mașină și se uită la o minoră plină de sânge Minora de 14 ani este de la un centru de plasament. Era plina de sange pe picioare și vorbește puțin cu oamenii, necooperand. Cand o femeie de pe strada i-a aratat atenția sa, minora a inceput sa planga. La spital, fata de 14 ani a fost operata. Realitatea TV scrie ca ar fi fost victima unui viol. "La un moment dat zarim o masina de poliție,o oprim și ii aratam fata plina de sange!!!!!‼ Atenție acum, polițista a vorbit cu fata și cica fata ar fi zis "nu vrea sa vina ambulanta"(fata fiind minora 14 ani). Ce credeți ca face poliția? Voiau sa plece mai departe ca și cum nu sa intamplat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

