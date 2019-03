Stiri pe aceeasi tema

- "Date in premiera nationala. Ce s-a intamplat cu aurul Romaniei intre '69 si '89. Un tabel oficial de la Banca Nationala, cifre oficiale. In 1969, Romania avea un stoc total de 114,4 tone, dintre care 89,6 tone erau in tara si 24,8 in strainatate. In 1970, avea 44,8 tone in strainatate, marisem stocul…

- Potrivit informațiilor prezentate de Radu Tudor in emisiunea sa „Punctul de intalnire", de la Antena 3, Norica Nicolai este cap de lista. „Cele patru nume pentru Parlamentul European. Va prezint lista ALDE. Cel mai probabil, aceasta este și ordinea in care vor fi prezentați acești politicieni…

- Un manifestant care participa la protestele "vestelor galbene" din Paris si-a pierdut sambata o mana in timpul confruntarilor cu fortele de ordine, cand un grup incerca sa forteze gardul de securitate din fata Adunarii Nationale (parlamentul), informeaza EFE si AFP, potrivit Agerpres. CITEȘTE…

- Matthew Mode, barbatul care se dadea drept un medic celebru si care a operat fara sa aiba studii in domeniu, este extrem de deschis cu privire la activitatea sa. Matthew Mode nu a avut nicio teama ca ar putea sa fie descoperit si s-a laudat cu operatiile sale pe internet.

- O fetița in varsta de doi ani a fost filmata in timp ce se indrepta desculța, cu mainile in aer, catre polițiști inarmați, dupa ce parinții ei au fost arestați in statul american Florida.

- Doi oameni au murit, sambata, pe DN 67, in localitatea Bunești, județul Valcea, dupa ce un autoturism a derapat și a lovit un camion care transporta material lemnos. In zona ninge viscolit și este zapada pe carosabil.Potrivit Poliției Valcea, accidentul s-a produs pe DN 67, in localitatea…

- A fost batut, injurat si umilit intr-o autogara, fara ca cineva sa sara in apararea lui! Un episod de o barbarie iesita din comun, pe care l-a trait un tanar de 22 de ani. Acesta il acuza pe unul dintre angajatii autogarii ca l-a batut, pana l-a lasat inconstient.