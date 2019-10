IMAGINI ŞOCANTE! Concurent-vedetă de la un show PRO TV, bătaie cruntă într-o benzinărie VIDEO Radu Stan, IT-istul in varsta de 28 de ani care iși cauta jumatatea in show-ul TV, a fi fost implicat intr-un episod violent in incinta unei benzinarii, potrivit jurnaliștilor de la Cancan. Bataie CRUNTA intre fotbalisti intr-un CLUB DE NOAPTE. Au intervenit TRUPELE SPECIALE: o victima a ajuns la SPTAL Mai exact, tanarul fermier s-ar fi incaierat cu un alt barbat, in urma cu cateva zile, intr-o benzinarie din Targu Neamț. In imagini, care par sa fie surprinse de una dintre camerele de supraveghere din stația de alimentare, se vede destul de clar cum cei doi barbați se incaiera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bataie inspirata probabil de vizita la Catalin Moroșanu la Targu Neamț, duminica dimineața, intr-o benzinarie centrala la Targu Neamț. Protagoniști, la prima vedere, un proprietar de benzinarie dintr-o comuna invecinata și fiul unui cunoscut om de afaceri, dintr-o familie atrasa de reality-show-uri.…

- Imagini tulburatoare surprinse in comuna Tamadau Mare, din judetul Calarasi. O femeie este atat de beata incat nu se poate tine pe picioare. Socant este ca alaturi de ea se afla fiul ei, un copil care nu pare sa aiba mai mult de 4 ani, care tine in brate o sticla cu bere.

- Cancan prezinta imagini din care se vede cum, in jurul orei 23:30, Bianca Dragușanu și Alex Bodi parasesc luxosul restaurant din zona Herastru și se indreapta destul de agitați spre parcarea localului. Dupa ce au parcurs doar cațiva pași, de la ieșirea din local pana-n parcare, musculosul o agreseaza…

- Un tanar de 24 de ani a fost batut, in noaptea de luni spre marți, de doi barbați cu pumnii și picioarele, pe terasa unui bar din localitatea Cetate, județul Dolj. Cei doi suspecți in acest caz au fost reținuți, unul dintre ei in timp ce incerca sa fuga din țara, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica…

- Tragedia s-a produs miercuri, in orașul Tizert, in provincia Tarudant. Torentul brusc de apa a maturat locul unde a avut loc evenimentul sportiv. Majoritatea celor prezenți s-au refugiat in partea cea mai inalta de langa stadion, dar unii au urcat pe acoperisul unei cladiri mici. Datorita…

- La scurt timp dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate Ioana Filimon ar fi fost tinuta sechestrata timp de o luna peste hotare de iubitul turc, acesta a facut public un filmulet a de-a dreptul socant! Ioana Filimon apare pe perfuzii, intr-un local.

- Un motociclist belgian a fost rupt in bataie si a ajuns la spital, dupa ce a vrut sa isi ceara scuze si eventual sa plateasca pagubele produse de doi cai care s-au speriat de zgomotul motocicletei sale si au rasturnat o caruta, in Colibita, Bistrita-Nasaud. Totul s-ar fi intamplat,…

- Doi barbați originari din UTA Gagauzia l-ar fi batut crunt pe un tanar de 18 ani, apoi s-ar fi luat la bataie cu opt milițieni, veniți la fața locului.Incidentul a avut loc in saptamana trecuta la Tiraspol, insa imaginile au fost facute publice abia acum.