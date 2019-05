IMAGINI ŞOCANTE, a murit pe scenă în faţa spectatorilor. Ce s-a întâmplat VIDEO O acrobata columbiana a murit pe o scena, dupa ce a cazut de la o inalțime de șase metri, in timpul unei repetiții pentru un spectacol de circ pe care urma sa il susțina in Turcia. O fata din Deva a fost gasita moarta, de iubitul ei, in cada din baie FOTO O fata dina fost gasita moarta, de iubitul ei, in cada din baie FOTO Acrobata, Angelica Suarez, in varsta de 37 de ani, a cazut in timp ce repeta, impreuna cu alți șase acrobați, un numar numit „Piramida de 7”, pe care l-a executat de numeroase ori. Exercițiul i-a fost fatal acrobatei, care și-a pierdut echilibrul și a cazut de la șase metri inalțime. Acrobata a fost transportata de urgența… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

