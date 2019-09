Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele anuntate de INML confirma, din pacate, faptul ca Alexandra Maceșanu a fost ucisa de Gheorghe Dinca in curtea lui. Dintii gasiți de anchetatori in butoiul din curtea inculpatului aparțin adolescentei de 15 ani.

- Anchetatorii au revenit astazi in casa "ororilor". Dupa ce ieri toata ziua Gheorghe Dinca a stat la politie, unde au avut loc expertizele informatice, astazi criminalistii cauta din nou dovezi in locuinta unde individul sustine ca le-a ucis pe Luiza si Alexandra!

- Nu mai e niciun dubiu. A aparut filmarea in care Gheorghe Dinca o lovește pe Alexandra Maceșanu și o obliga sa intre in mașina sa. Dezvaluirea a fost facuta in urma cu puțin timp de unul dintre personajele cheie ale anchetei crimelor din Caracal

- Se adancește misterul cazului din Caracal. Noi imagini, difuzate in premiera la „Acces Direct”, arata ce facea Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei și al Luizei, in timpul in care adolescenta de 15 ani suna la 112.

- Jurnalistul Luis Lazarus, aflat la Caracal, unde s-a ocupat de cazul criminalului Gheorghe Dinca, a facut cateva considerații interesante legate de dosarul in care ucigașul de 67 de ani a recunoscut deja ca le-a rapit, violat și omorat pe Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela Luiza Melencu (18 ani).…

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…