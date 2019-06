Stiri pe aceeasi tema

- In sunet de fanfara, zeci de localnici, printre care foarte multi tineri, s-au adunat duminica, 30 iunie 2019, in localitatea Mihaesti, din judetul Olt, unde locuiesc bunicii tinerei Manuela Mustatea, fata ucisa cu zeci de lovituri de cutit de un tanar care spera sa gaseasca in locuinta ei foarte multi…

- Manuela Mustațea, tanara absolventa de Drept ucisa in localitatea Bragadiru, va fi inmormantata duminicp, 30 iunie, in satul bunicilor ei, din județul Olt. Conform tradiției, familia a imbracat-o in rochie de mireasa.

- Pagina oficiala de internet a francizei a publicat un videoclip de la filmarile din Jamaica, dar si scene din viitorul film. Daniel Craig, alias James Bond, apare cu un harpon si intr-un club de noapte. De asemenea, apare si Jeffrey Wright ("Westworld"), alias Felix Leiter, contactul lui James…

- Edith Gonzalez a fost inmormantata vineri. La evenimentul trist au luat parte mai multi prieteni apropiati si membri ai familiei, printre care sotul acesteia, Lorenzo Lazo, fiica ei, Constanza, dar si mama vedetei, Ofelia Fuentes.

- Accident tragic la Kiev, unde patru oameni au murit dupa ce doua automobile s-au ciocnit in plin. Mașinile au fost facute zob, insa, prin minune, trei pasageri au supraviețuit și au fost transportați de urgența la spital.

- Stilistul Alin Galațescu a rememorat unul dintre cele mai dureroase momente de la inmormantarea creatorului de moda Razvan Ciobanu,, cu care a avut o relația apropiata. Alin Galațescu s-a numarat printre vedetele care au mers sa-l conduca pe ultimul drum pe designerul Razvan Ciobanu. Pe contul sau…

- Patru persoane au fost ranite, duminica dupa-masa, 21 aprilie, fiind implicate intr-un accident rutier. Evenimentul s-a produs pe Calea Someșeni din Cluj-Napoca, iar vinovat pare sa fie un barbat care a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus regulamentar din…

- Este mare durere la capataiul lui Bogdan Marghiol, tanarul rapus de o infecție dupa ce se vindecase de cancer. Acesta este condus astazi pe ultimul drum, in lacrimile și urletele celor care l-au iubit.