Stiri pe aceeasi tema

- Durere de nedescris pentru toti cei care o cunosteau pe Alina Cosovliu, politista de 28 de ani din Giurgiu care a murit dupa o lupta cu o boala grea. Oamenii sunt in stare de soc de cand s-a aflat ca tanara s-a stins din viata.

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Cristina Manea, tanara mama de 23 de ani, din Pitesti, diagnosticata de medici cu o forma rara de cancer, a murit la o clinica din Turcia. Anuntul a fost facut miercuri seara de rudele tinerei. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta…

- George Srour, un nume cunoscut in lumea mondena a Capitalei, a decedat zilele trecute, din cauza unei boli la ficat. De origine libaneza, acesta era supranumit "George Arabu" și deținea un restaurant in București. Anunțul a fost facut de unul din amicii lui George, prietenii fiind luați prin surprindere…

- In 2016, interpreta cunoscutei piese „Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala „Resiste", montata la Palais des Sports din Paris. …

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune „Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 36 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a intrat intr-un camion si a cazut de pe o stanca de la o inaltime de aproximativ o suta de metri, au anuntat, marti, oficiali ai Guvernului de la Lima, informeaza CNN.

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti zece au fost raniti in urma unui incendiu ce a cuprins un centru comercial din orasul sud-coreean Jecheon, a anuntat, joi, brigada de Pompieri din Coreea de Sud, relateaza agentia Yonhap.

- Kim Jong-hyun, liderul trupei sud-coreene de k-pop Shinee, a murit luni, la varsta de 28 de ani, dupa ce a fost transportat la spital in stare de inconstienta, au anuntat mai multe publicatii, potrivit Reuters, citeaza News.ro.

- Mai multi pasageri au murit luni din cauza deraierii unui tren de calatori pe un pod peste o autostrada din statul Washington, situat in nord-vestul SUA, a anuntat purtatorul de cuvant al serifului districtului Pierce, Ed Troyer, intr-o conferinta de presa.

- Jenny Thirlaway, in varsta de 46 de ani, si-a ingrijit cu mult devotament sotul bolnav de cancer, Scott, in varsta de 43 de ani. Barbatul a aflat vestea crunta in timp ce gemenii lor, veniti pe lume prematur, se luptau pentru viata lor in spital. Din fericire pentru Scott, chimioterapia a…

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

- Regele Mihai I (1910 - 2017) petrecuse mai multe vacante din adolescenta in tinuturile Hunedoarei, de unde se intorsese cu amintiri dragi. Cateva dintre ele au fost relatate in volumul „Cum invata a-si cunoaste tara Maria Sa Mihai”.

- Conflictul armat din estul Ucrainei, început în aprilie 2014, s-a soldat cu moartea a cel puțin 2.500 de civili și ranirea altor 9.000, a anunțat luni Biroul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare (OCHA), informeaza Xinhua, preluata de AGERPRES. În raportul 'Nevoile…

- Albania se confrunta cu inundații devastatoare, provocate de ploile torențiale. Cel puțin o persoana a murit și alte doua au fost ranite, din cauza puhoaielor. Totodata, in țara s-au inregistrat pagube importante, relateaza AFP și Euronews. Aproximativ 314 case au fost complet distruse in urma inundațiilor…

- Cristina Stamate a murit, luni dimineța, dupa un accident vascular. Ea era internata, în stare grava, la Spitalul Floreasca. Totuși, chiar daca ultima perioada din viața ei nu a fost cea mai fericita, actrița și-a savurat tinerețea din plin.

- Bush s-a nascut la 12 iunie 1924 si a fost presedintele Statelor Unite intre 1989 si 1993. Astfel, Bush a depasit recordul detinut de fostul presedinte american Gerald Ford. Acesta a murit in 2006, la varsta de 93 de ani si 165 de zile. Cu toate acestea, starea de sanatate a lui George…

- O veste cumplita a zguduit astazi Romania! Stela Popescu a incetat din viata la onorabila varsta de 81 de ani! Marea actrita a fost gasita fara suflare in curtea casei sale, iar medicii de la SMURD nu au mai putut decat sa constate decesul. "Mare durere in familia Catena:…

- Cunoscutul bariton rus Dmitri Hvorostovsky, interpret al unora dintre cele mai prestigioase roluri din repertoriu, a murit miercuri la varsta de 55 de ani, in apropiere de Londra, ca urmare a unui cancer cerebral, potrivit comunicatelor postate de catre pagina sa de Facebook și de Staatsoper din…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, potrivit www.independent.co.uk. Atacul a fost in regiunea de nord -est a ...

- IMAGINI ATENTAT SANGEROS. Cel putin 26 de persoane au murit. Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului. FOTO Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul…

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp. Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un TIR Doua persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit, sambata, cu un TIR, pe DN 56 A, in comuna Rogova. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unei depasiri…

- Tragedie pe DN6.Trei barbati au murit. Tata si fiu morti in timp ce incercau sa salveze soferul unui camion, din judetul Maramures Trei barbati au murit, vineri, intoxicati cu vaporii de alcool pe care i-au inhalat dintr-o cisterna de transport bere, intr-o spalatorie pe marginea DN6, in judetul Caras-Severin.…

- Zi de doliu national in Grecia in memoria victimelor inundatiilor catastrofale care au lovit regiunea Mandra, din vestul Atenei. 15 oameni au murit, iar 6 sunt in continuare dati disparuti. 23 de persoane au fost internate pentru ingrijiri medicale.

- Sfarșit tragic pentru o adolescenta in varsta de 14 ani din Vietnam. Acesta a murit in somn, dupa ce a fost electrocutata de incarcatorul telefonului. Parinții ei au gasit-o inconștiența in camera, iar medicii nu au putut sa mai faca nimic sa-i salveze viața. Le Thi Xoan, in varsta de 14 ani, și-a pus…

- Maria Constantin isi rasfata copilul cu fiecare ocazie pe care o are. Pentru ca il vede destul de rar, sotia lui Marcel Toader l-a scos in oras pe Codrut si au petrecut cateva ore bune impreuna.

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Durere fara margini in familia Narcisei, tanara de 34 de ani din Gorj care a murit dupa ce a consumat ceaiuri pentru slabit. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic deoarece femeia avea grave probleme la ficat.

- Un cutremur puternic s-a produs la granita dintre Iran si Irak. Cel putin 140 de oameni au murit in seismul cu magnitudinea de 7.3 pe Richter.Alti sute de oameni au fost raniti, iar serviciile de urgenta din zona abia au facut fata numarului mare de solicitari.

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- O persoana a murit si alta a fost ranita in urma unui accident rutier ce a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, iar patru dintre autovehiculele implicate in accident au fost cuprinse de flacari, au precizat reprezentantii ISU. La fata locului au intervenit doua ambulante SMURD si…

- IMAGINI TERIBILE Accident cumplit in urma cu puțin timp. O femeie a murit dupa ce cinci masini s-au ciocnit si au luat foc.VIDEO+FOTO Un accident teribil a avut loc marti seara. Mai multe masini s-au cioncit si doua au luat foc. O femeie de 35 de ani a murit. Accidentul a avut loc in zona Baicului…

- O femeie in varsta de 52 de ani care conducea un SUV a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-o cladire din lemn in care se tineau cursuri. Soferul a fost transportat la spital pentru analize privind alcoolemia. "Vehiculul a patruns destul de mult in cladire si din pacate mai multi…

- Mai exact, de ceva vreme, tot circula in public informații ca, de fapt, Denisa nu ar fi avut cancer hepatic și ca problemele ei vin de mult mai multa vreme, de caxnd s-ar fi descoperit ca avea cancer ovarian care a metastazat, scrie spynews.ro. Iar acest lucru i-a revoltat pe cei din familia cantareței.…

- "Pe fata o chema Antoanela si, din pacate, nu mai este printre noi. Antoanela a murit de cancer hepatic, in jurul varstei de 30 de ani. Ne-am despartit inainte de a termina liceul. Ea si-a facut un alt prieten cu care s-a si casatorit... Era cea mai frumoasa din liceu, si, in mod firesc, era si cea…

- Un model in varsta de 14 ani a murit de epuizare. Bolnava și extenuata, Vlada Dzyuba și-a pierdut conștiența cu cateva minute inainte de a urca pe podium, dupa 13 ore de munca extenuante, fara repaus. Dupa ce a stat in coma timp de doua zile, corpul tinerei a cedat. In urma autopsiei s-a constatat ca…

- Barbatul diagnosticat cu cancer care a supravietuit in mod miraculos in urma accidentului produs la Iasi a supravietuit doar 24 de ore. In urma cu putin timp, el a murit. Victima in varsta de 40 de ani a murit dupa aproape 24 de ore de la producerea evenimentului rutier, la sectia ATI a spitalului ”Sfantul…

- Un mare artist a murit in urma cu puțin timp! Fiica lui a anunțat la Tv. Fiica marelui artist care a scris istoria stilului muzical care l-a consacrat a anuntat la un cunoscut post de televiziune ca tatal sau a murit. Decesul a fost unul violent, iar medicii si apropiatii vedetei nu au mai avut ce sa…

- Potrivit primelor informații, un minor în vârsta de 15 ani, originar din Gherla, în timp ce se deplasa cu o bicicleta pe un drum pietruit, în panta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare din cauza unor defecțiuni la sistemul de frânare. Astfel, tânarul…